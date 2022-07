Camille Lacourt : Son fils Marius lui fait voir de toutes les couleurs dans le train !

Les vacances se poursuivent de plus belle pour Camille Lacourt et Alice Detollenaere, qui profitent des beaux jours pour s'offrir de bons moments avec leur fils Marius. L'ancien nageur aura mis longtemps à retrouver un équilibre familial après sa séparation avec Valérie Bègue, mais depuis qu'il est avec l'ancienne Miss Bourgogne, tout se passe pour le mieux. Ensemble depuis avril 2019, les deux tourtereaux filent le parfait amour et malgré les épreuves difficiles qu'ils ont eu à traverser, ils ont pu fonder une famille et le 1er juin 2021, ils sont devenus parents du petit Marius.

Cela fait donc un peu plus d'un an que l'adorable petit brun aux yeux bleus est entré dans la vie de Camille Lacourt et Alice Detollenaere et depuis leur vie a changé. Ils n'hésitent pas à l'emmener un peu partout, que ce soit pour des sorties avec Jazz, la première fille de l'ancien nageur, ou pour de jolies vacances dans le sud de la France. Après un beau moment du côté de Marseille, la petite famille a décidé de rentrer à la maison et pour cela, ils ont choisi de prendre le train. Un moyen souvent pratique et rapide de voyager, mais qui peut comporter de nombreuses difficultés lorsqu'on est parent d'un enfant en très bas âge.

Les voyages en trains avec un bébé de 1 an... on en parle ?

Comme il vient de le montrer sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 130 000 abonnés, Camille Lacourt a vécu un trajet pour le moins éprouvant avec le petit Marius à ses côtés. "Les voyages en trains avec un bébé de 1 an... on en parle ? En 4 heures : 1 heure de sieste et 3 heures...", écrit-il en ajoutant tout un tas de smileys expliquant que son fils lui en a fait voir de toutes les couleurs pendant le trajet. Sur les photos, on peut apercevoir Marius en train de s'amuser à regarder sur le siège de derrière avec son père qui lui fait la courte échelle et semble bien amusé par la situation. "Heureusement on a notre best partenaire de nos vies !", conclut l'ancien nageur en taguant sa compagne Alice, qui tente tant bien que mal de contrôler l'énergie de son enfant.