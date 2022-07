Diaporama : Camille Lacourt : Son fils Marius lui fait voir de toutes les couleurs dans le train !

8 / 12

Jérémy Frérot et Camille Lacourt lors du déjeuner d'affaires "Edition Spéciale Femmes" de la 5ème édition du Chinese Business Club à l'occasion de la journée internationales des droits des femmes au Pavillon Cambon Potel et Chabot, à Paris, France, le 9 mars 2020. M.Bellucci a été élue "Femme de l'Année 2020". Le Chinese Business Club, créé à Paris par H.Parisot a pour vocation de développer et renforcer les liens économiques et amicaux entre la Chine et la France et de multiplier les investissements bilatéraux.La plupart des sociétés chinoises sont présentes aux déjeuners officiels du Chinese Business Club. Tous les secteurs d'activités sont concernés: univers du luxe, agroalimentaire, laboratoires pharmaceutiques, aéronautique, industrie lourde, tourisme, ... Sont également présents des ambassadeurs de pays africains et européens, des fonds d'investissements chinois, des agences réceptives spécialisées dans les riches touristes asiatiques en France, des diplomates et de nombreux conseillers du Consulat et de l'Ambassadeur de Chine. Par son influence, le Chinese Business Club joue depuis sa création en 2012 un rôle décideur majeur dans la coopération économique franco-chinoise. © Rachid Bellak/Bestimage