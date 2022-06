Camille Lacourt : 1er anniversaire de son fils Marius, des souvenirs inédits avec Jazz dévoilés

Déjà un an que Camille Lacourt et Alice Detollenaere sont devenus parents. Le 1er juin 2021, le mannequin mettait au monde leur premier enfant, un garçon prénommé Marius. Un bébé synonyme de bonheur après le diagnostic du cancer du sein de la jeune femme. En accueillant Marius, fruit de leur amour, Alice Detollenaere et Camille Lacourt ont pris leur revanche sur la vie. Et ils l'ont célébré aujourd'hui. Il y a tout juste un an, Marius pointait le bout de son nez. Pour ce premier anniversaire, l'ancien nageur a donc marqué le coup en dévoilant des clichés inédits de son fiston, de ses tous premiers jours aux plus récents : "Bon premier anniversaire mon fils ! Tu es entouré de notre amour, et crois moi, ça ne s'arrêtera jamais."

Sur les photos, Alice Detollenaere évidemment mais aussi une autre invitée de marque dont les apparitions se font plutôt rares : Jazz, 9 ans, demi-soeur de Marius, issue du mariage de Camille Lacourt avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue. Et la petite fille se débrouille comme une cheffe quand il s'agit de s'occuper de son frère. Impliquée dans l'éducation de Marius, Jazz lui donne le bain, lui fait des câlins, l'accompagne à ses cours de piscine et le couvre de bisous quand elle en a l'occasion. S'ils avaient des réticences concernant l'entente entre Jazz et Marius, Camille Lacourt et Alice Detollenaere n'ont définitivement plus de souci à se faire !