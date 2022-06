Diaporama : Camille Lacourt : 1er anniversaire de son fils Marius, des souvenirs inédits avec Jazz dévoilés

1 / 24 Camille Lacourt : 1er anniversaire de son fils Marius, des souvenirs inédits avec Jazz dévoilés

2 / 24 Camille Lacourt lors de la soirée de lancement de la vodka "Touché" (vodka parisienne) au restaurant Castel à Paris, France © Jack Tribeca/Bestimage





3 / 24 Exclusif - Le nageur Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere lors de la soirée de gala de l'Institut Rafaël, maison de l'après Cancer, au Pavillon Gabriel à Paris le 13 décembre 2021. © Erez Lichtfeld / Bestimage





4 / 24 Camille Lacourt à l'avant-première du film " Le Mans" au cinéma Gaumont Champs-Élysées à Paris, France, le 6 octobre 2019. © Olivier Borde/Bestimage





5 / 24 Camille Lacourt et son fils Marius

6 / 24 Exclusif - Camille Lacourt - Camille Lacourt inaugure les illuminations de Noël à Westfield Velizy 2, Velizy le 23 Novembre 2019 © Marc Ausset-Lacroix / Bestimage

7 / 24 Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) lors du déjeuner d'affaires "Edition Spéciale Femmes" de la 5ème édition du Chinese Business Club à l'occasion de la journée internationales des droits des femmes au Pavillon Cambon Potel et Chabot, à Paris, France, le 9 mars 2020. M.Bellucci a été élue "Femme de l'Année 2020". Le Chinese Business Club, créé à Paris par H.Parisot a pour vocation de développer et renforcer les liens économiques et amicaux entre la Chine et la France et de multiplier les investissements bilatéraux.La plupart des sociétés chinoises sont présentes aux déjeuners officiels du Chinese Business Club. Tous les secteurs d'activités sont concernés: univers du luxe, agroalimentaire, laboratoires pharmaceutiques, aéronautique, industrie lourde, tourisme, ... Sont également présents des ambassadeurs de pays africains et européens, des fonds d'investissements chinois, des agences réceptives spécialisées dans les riches touristes asiatiques en France, des diplomates et de nombreux conseillers du Consulat et de l'Ambassadeur de Chine. Par son influence, le Chinese Business Club joue depuis sa création en 2012 un rôle décideur majeur dans la coopération économique franco-chinoise. © Rachid Bellak/Bestimage





8 / 24 Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) lors du déjeuner d'affaires "Edition Spéciale Femmes" de la 5ème édition du Chinese Business Club à l'occasion de la journée internationales des droits des femmes au Pavillon Cambon Potel et Chabot, à Paris, France, le 9 mars 2020. M.Bellucci a été élue "Femme de l'Année 2020". Le Chinese Business Club, créé à Paris par H.Parisot a pour vocation de développer et renforcer les liens économiques et amicaux entre la Chine et la France et de multiplier les investissements bilatéraux.La plupart des sociétés chinoises sont présentes aux déjeuners officiels du Chinese Business Club. Tous les secteurs d'activités sont concernés: univers du luxe, agroalimentaire, laboratoires pharmaceutiques, aéronautique, industrie lourde, tourisme, ... Sont également présents des ambassadeurs de pays africains et européens, des fonds d'investissements chinois, des agences réceptives spécialisées dans les riches touristes asiatiques en France, des diplomates et de nombreux conseillers du Consulat et de l'Ambassadeur de Chine. Par son influence, le Chinese Business Club joue depuis sa création en 2012 un rôle décideur majeur dans la coopération économique franco-chinoise. © Rachid Bellak/Bestimage





9 / 24 Camille Lacourt et son fils Marius

10 / 24 Camille Lacourt - Célébrités dans le village des internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 6 juin 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage





11 / 24 Camille Lacourt - Conférence de rentrée du Groupe NRJ au théâtre des Folies Bergère à Paris, le 16 septembre 2019. © Veeren/Bestimage

12 / 24 Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) dans les tribunes lors du match de championnat de Ligue 1 Conforama opposant le Paris Saint-Germain (PSG) aux Girondins de Bordeaux au Parc des Princes à Paris, France, le 23 février 2020. Le PSG a gagné 4-3. © Cyril Moreau/Bestimage





13 / 24 Camille Lacourt au village lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 31 mai 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage





14 / 24 Exclusif - Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) - Soirée de lancement de "Chez Blue" au club "Boum Boum" situé dans le prestigieux 8eme arrondissement de Paris le 30 janvier 2020. À cette occasion A.Colette a fait dégusté sa vodka " Touché " aux invités. " Chez Blue " est désormais le rendez vous incontournable du jeudi soir ! © Rachid Bellak/Bestimage





15 / 24 Exclusif - Camille Lacourt participe à une séance dédicaces à la piscine Vallier à Marseille à l'occasion de la 12 ème Nuit de l'Eau. Cet événement à but humanitaire est organisé par la Fédération Française de Natation et l'UNICEF France afin d'améliorer l'accès à l'eau potable pour les enfants les plus vulnérables. Marseille, Le 23 Mars 2019.

16 / 24 Exclusif - Le nageur Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere lors de la soirée de gala de l'Institut Rafaël, maison de l'après Cancer, au Pavillon Gabriel à Paris le 13 décembre 2021. © Erez Lichtfeld / Bestimage





17 / 24 Exclusif - Camille Lacourt - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche prochain" au studio Gabriel à Paris, présentée par M.Drucker et diffusée le 31 mars 2019 sur France 2. Le 20 mars 2019 © Guillaume Gaffiot / Bestimage





18 / 24 Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) - Avant-première du film "Star Wars : L'ascension de Skywalker" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 17 décembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage





19 / 24 Camille Lacourt au village des internationaux de France de tennis de Roland Garros 2019 à Paris le 7 juin 2019. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage





20 / 24 Exclusif - Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) - Soirée de lancement de "Chez Blue" au club "Boum Boum" situé dans le prestigieux 8eme arrondissement de Paris le 30 janvier 2020. À cette occasion A.Colette a fait dégusté sa vodka " Touché " aux invités. " Chez Blue " est désormais le rendez vous incontournable du jeudi soir ! © Rachid Bellak/Bestimage





21 / 24 Camille Lacourt dans les tribunes lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 31 mai 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage





22 / 24 Camille Lacourt - Cocktail de l'équipe de Formule E Panasonic X Jaguar Racing à l'Hôtel Royal Monceau, avec une présentation des voitures sur le parvis de la défense à Paris le 25 avril 2019. © Bernard Rouffignac/Panasonic Jaguar Racing Formula E Team/Bestimage

23 / 24 Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) - Projection exceptionelle de "La Reine des Neiges 2 " au Grand Rex à Paris le 13 novembre 2019. © Veeren Ramsamy/Bestimage