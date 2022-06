Camille Lacourt : Nouvelles photos craquantes de son petit Marius, qui rend son papa totalement gaga !

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Il n'a qu'un an mais fait déjà craquer toute la famille : l'adorable petit Marius semble déjà être un clown et rendre gaga ses parents, Camille Lacourt et Alice Detollenaere ! Quelques jours après avoir fêté son premier anniversaire, le garçonnet a en effet été immortalisé par ses parents dans une piscine ou dans leur maison dans des vidéos adorables postées sur les réseaux sociaux... Et il est à croquer !

C'est un bébé qui va faire des ravages en grandissant : à un an seulement, le petit Marius n'a jamais été si mignon ! Plusieurs fois exposé par ses parents, Camille Lacourt et Alice Detollenaere, le petit garçon qui vient de fêter son premier anniversaire est absolument craquant, qu'il soit dans la piscine, en train de jouer avec son père, ou dans le salon en train de faire des bêtises. Sur sa dernière story, le mannequin a en effet partagé une vidéo envoyée par son compagnon, qui lui montre que leur fils, qui semble presque se tenir debout, multiplie les bêtises dans la maison, ce qui semble le faire beaucoup rire. Impossible pour ses parents de garder leur sérieux ! Un peu plus tôt, c'est l'ancien sportif, cette fois, qui avait montré à ses abonnés à quel point le petit garçon était à l'aise dans l'eau. Peut-être tient-il de son célèbre papa...