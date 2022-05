Valérie Bègue dans Mask Singer : sa fille Jazz dans tous ses états au moment de la révélation

La saison 3 de Mask Singer s'est terminée vendredi 13 mai 2022 sur TF1. Trois candidats étaient encore en lice avec l'espoir de décrocher le trophée tant convoité, à savoir Denitsa Ikonomova dans le costume du Papillon, Valérie Bègue était la Banane et Laurent Ournac se cachait derrière le déguisement du Cerf. C'est la danseuse Denitsa qui a finalement été sacrée grande gagnante, juste devant Valérie Bègue. L'ex-Miss France a réalisé un beau parcours jusqu'en finale, bluffant littéralement les jurés avec ses talents insoupçonnés de chanteuse.

La jolie brune aurait pu révéler ses prouesses vocales dans les précédentes saisons car elle avait déjà été approchée par la production mais ce n'est que cette année qu'elle a vraiment eu envie de se lancer, dans le but de faire plaisir à sa fille Jazz (9 ans). Elle lui a d'ailleurs fait un clin d'oeil en choisissant la Banane comme costume. "Au départ, je voulais être un brocoli, parce que c'est ce que ma fille préfère le plus au monde. Ce n'était pas possible, et la banane est son fruit préféré", a-t-elle révélé lors d'une interview pour Télé Loisirs.

Mais avant que la petite Jazz, née de son ex relation avec Camille Lacourt, ne se rende compte de la présence de sa maman à l'antenne, il a fallu ruser. En effet, Valérie Bègue a fait des pieds et des mains pour garder sa participation secrète. "J'avais l'impression d'être une espionne, un agent secret, parce qu'il faut se cacher tout le temps. On ne peut jamais en parler. J'avais l'impression de mener une double vie. Très peu de personnes étaient au courant dans mon entourage. Il me tardait que la diffusion démarre, pour pouvoir partager tout ça avec ma fille et mes proches", confie-t-elle encore.

Et c'est avec grand bonheur qu'elle se rend compte aujourd'hui qu'elle a relevé son défi haut la main. "Je suis ravie d'avoir réussi à remporter mon pari, à savoir, surprendre ma fille. Je n'ai aucun regret", a-t-elle assuré, révélant au passage la réaction de sa fille au moment de la révélation : "Le regard de ma fille quand elle a assisté au 'démasquage'. Elle était tellement heureuse et choquée ! Elle avait des doutes, mais elle espérait très fort que ça soit moi. C'est pour elle que je l'ai fait." Valérie Bègue a donc eu la plus belle des victoires !