Camille Lacourt : Son fils Marius turbulent dans le train, Alice s'épanche sur les réactions des passagers

Depuis plus d'un an maintenant, la vie de Camille Lacourt et Alice Detollenaere a été bouleversée par l'arrivée de Marius dans leur vie. En couple depuis 2019, les deux tourtereaux vivent une magnifique histoire d'amour qui s'est concrétisée avec la naissance de l'adorable petit brun aux yeux bleus. Depuis qu'il est là, les amoureux n'hésitent pas à l'emmener à droite à gauche et avec l'énergie débordante dont il dispose, le petit frère de Jazz peut parfois être un peu dur à contenir. Surtout que les jeunes parents passent beaucoup de temps dans le sud de la France et il se pourrait bien qu'ils déménagent à Marseille dans les prochains mois.

Pour se rendre dans la cité phocéenne, pas de voiture ni d'avion pour l'ancien nageur de 37 ans et sa compagne, qui privilégient le train. Un moyen de transport plus écologique, mais également plus long et avec le petit Marius, les trajets peuvent être parfois compliqués. "Toutes nos excuses aux passagers du TER Intercité 4663 qui ont voyagé à nos côtés hier à destination de Marseille", écrit sur le ton de l'humour Alice Detollenaere sur son compte Instagram en référence au trajet qu'elle a effectué la veille avec son fils. Sur les photos, on peut voir Marius en train de manger une brioche, début sur sa chaise et il n'a visiblement pas envie de se reposer.

C'est toujours intéressant de noter la réaction des gens autour qui te voient lutter pour calmer ton bébé depuis 1 heure

Un jeune enfant plutôt turbulent donc et dont l'attitude suscite divers types de comportements de la part des passagers. "C'est toujours intéressant de noter la réaction des gens autour qui te voient lutter pour calmer ton bébé depuis 1 heure : 'Elle est trop gentille, moi je te le calmerais direct le gamin'. Bah oui mais il a un an, c'est un bébé et il est fatigué... 'Vous ne pouvez pas plutôt aller dans le sas ?' En fait je ne suis pas en train de passer un appel mais j'irais volontiers s'il n'y faisait pas 40 degrés et 130 décibels. 'Il ne peut pas faire un peu moins de bruit quand il pleure ?' Si, si, attendez je cherche la télécommande", constate-t-elle, déçue.

Mais tout n'est pas noir pour Alice Detollenaere et il existe aussi de bonnes personnes. "Heureusement il y aussi des gens plein de compassion et à la fin de la journée c'est d'eux dont je me souviens. Comme cette jeune femme qui a tenu mes bagages dans la rame de métro bondée il y a quelques jours sans que je ne lui demande pendant que j'essayais de calmer Marius. Nous avions raté notre train après une journée très stressante et j'essayais moi même de ne pas pleurer. Votre geste m'a tellement soulagé. J'ignore qui vous êtes mais votre maman doit être fière de vous", conclut-elle son beau message.