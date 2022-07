"J'ai cru m'évanouir" : Alice Detollenaere, sa première réaction, horrifiée, à la découverte de son cancer

Transformer le négatif en positif demande du temps

L'avenir lui a prouvé que ces craintes étaient légitimes, certes, mais qu'aucune de ces prédictions ne s'est réalisée. Deux années et deux mastectomies plus tard, Alice Detollenaere excelle toujours dans le domaine du mannequinat, elle est toujours folle amoureuse de son compagnon, le nageur Camille Lacourt, qui le lui rend bien, et elle est devenue maman d'un adorable petit Marius, né le 1er juin 2021. "Transformer le négatif en positif demande du temps, du courage et de la persévérance, reconnaît-elle. Mais il fait partie de la résilience..."