"On ne pouvait plus..." : Camille Lacourt et sa compagne Alice expliquent sans détour leur départ de Paris

La rentrée de septembre a eu un goût d'aventure pour Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere qui ont décidé de s'offrir un changement de vie assez radical. Installé à Paris depuis plusieurs années, l'ancienne star de la natation, qui a régné sur les bassins, devenant champion olympique et bénéficiant rapidement d'une belle popularité auprès des Français, avait décidé de quitter son sud natal pour la capitale. C'est là qu'il a rencontré celle qui partage sa vie aujourd'hui et avec qui il a eu un adorable garçon, le petit Marius (1 an) qui les comble de bonheur.

Depuis plusieurs mois, on pouvait suivre les allers-retours du couple en direction du sud de la France, mais sans vraiment savoir ce qu'ils avaient en tête. Début septembre, Alice Detollenaere a enfin annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés sur Instagram, le couple vient de déménager à Marseille ! Une ville que connaît bien Camille Lacourt, natif de Narbonne et qui a vécu plusieurs années dans la cité phocéenne. Un nouveau départ rendu inéluctable, comme l'a expliqué l'ancienne Miss Bourgogne dans sa story : "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre. Même si Paris reste dans mon coeur et dans mon emploi du temps."

Alice a plein de projets en tête depuis son arrivée à Marseille

Visiblement très heureuse à Marseille, Alice va en profiter pour avancer sur de nombreux projets, comme elle le dévoile par la suite (la story est à retrouver dans le diaporama). "Résolutions de la rentrée : vivre plus sereinement, passer mon permis (...) prendre le temps de développer mes projets pro, continuer le sport en douceur", liste-t-elle, en publiant dans le même temps une adorable photo de Marius avec l'ex de Valérie Bègue. Elle finit enfin par un petit conseil bien utile pour ses abonnés sur les réseaux sociaux : "J'ai arrêté de suivre sur mes réseaux les comptes qui ne m'apportent rien. Je ne m'abonne qu'à des personnes inspirantes, qui me donnent du peps et du baume au coeur."

Définitivement installés à Marseille, Camille Lacourt et Alice Detollenaere sont ravis de ce changement de vie et pour l'heure, tout se passe à merveille !