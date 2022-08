Camille Lacourt : Son fils Marius fait encore des siennes, sa compagne Alice hilare !

La vie est belle pour Camille Lacourt et les vacances se passent à merveille avec sa compagne Alice Detollenaere et leur petit garçon Marius. L'ancienne star de la natation vit un véritable conte de fée avec l'ancienne Miss Bourgogne, qu'il a rencontrée en 2019 et avec qui il vit une magnifique histoire. Avant cela, il a évidemment fait la Une des journaux pour sa relation avec Valérie Bègue. Papa d'une petite Jazz, le champion du monde partage son temps entre ses activités professionnelles et sa vie de famille.

Dernièrement, il a passé de belles vacances dans le sud de la France en compagnie d'Alice et Marius et le retour était visiblement assez compliqué dans le train, surtout avec un fils aussi énergique. En effet, depuis la naissance du petit garçon le 1er juin 2021, les parents sont bien occupés, mais également très amusés par le caractère du beau petit brun aux yeux bleus. Il y a quelques jours, il faisait beaucoup rire sa maman lorsqu'elle essayait de lui apprendre à compter et il vient de remettre ça avec une toute nouvelle activité que l'ancienne Miss a partagé avec sa communauté sur les réseaux sociaux.

Marius s'amuse avec une... boîte en carton !

Suivie par plus de 35 000 abonnés sur Instagram, Alice Detollenaere aime bien montrer son petit Marius à ses fans, qui se délectent de sa bonne bouille. Hier soir, elle a publié une longue vidéo un peu mystérieuse de son fils où elle commence par écrire : "C'est bon, la chambre de Marius est prête". Soudain, on voit le petit bonhomme en train de jouer dans une boîte en carton qui semble donc être devenu sa nouvelle chambre puisqu'il y installe des objets ! Très amusée par la situation, la belle brune, qui s'est battue longtemps contre un cancer du sein, interpelle son fils : "Ça va mon prince, t'es pas toc-toc ?", avant de s'avancer vers lui pour rentrer dans son jeu. "Pauvre bébé, il a juste un carton au-dessus de sa tête. Pauvre bébé, elle est bien ta chambre, t'aimes bien, tu la trouves belle ?", s'amuse-t-elle en ajoutant la mention "Je l'aime trop", sur sa vidéo (à retrouver dans le diaporama).

Toujours aussi gaga de son petit Marius, Alice Detollenaere s'amuse toujours autant en sa compagnie, pour le plus grand plaisir de ses abonnés !