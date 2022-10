Alice Detollenaere souffre de "douleurs chroniques", le soutien inconditionnel de son chéri Camille Lacourt (EXCLU)

Tu as eu peur, à l'époque, de ce que ton compagnon Camille Lacourt allait penser de la mastectomie.

J'avais peur de perdre ma féminité, et j'avais peur que mon conjoint ne m'aime plus. Ça ne faisait qu'un an qu'on était ensemble. C'était assez peu, on n'avait pas encore connu de grosses épreuves. Avec le temps je me suis rendue compte qu'on avait toutes la même peur. C'est normal et humain. On me disait : "Tu sais, il te trouvera encore plus belle après tes opérations, parce que ça représentera ta force". Moi ça m'agaçait, je trouvais ça hyper bateau... mais c'est vrai. Je n'étais juste pas prête à l'entendre, ni à l'appliquer.

Comment t'a-t'il soutenue ?

Au-delà de soutenir sa femme, avec tout l'amour qu'il me porte, il a mis à disposition sa notoriété pour que moi je puisse parler. Le cancer on l'a dépassé, même si les opérations développent toujours des douleurs chroniques et qu'il m'aide à ce niveau-là. Mais il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il fasse une interview pour moi, sans que je lui dise "Est-ce que tu peux parler de ça s'il-te plaît ?". Le pauvre, il en a pris pour perpette avec ça !

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com