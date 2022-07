Valérie Bègue séparée de sa fille Jazz : elle se console avec son amoureux Georges

Voilà maintenant presque deux ans que Valérie Bègue a officialisé sa relation avec Georges Yates. C'était en septembre 2020, à l'occasion de l'anniversaire de l'ex-Miss France. Depuis, chacune des apparitions de cette dernière sur les réseaux sociaux semble être dédiée à son couple. Dimanche 11 juillet 2022, elle a justement partagé de nouvelles photos de leur duo très complice et inséparable en story Instagram.

Valérie Bègue a indiqué se trouver en Provence actuellement, où elle passe du bon temps à ses côtés. Sur une première image, les tourtereaux apparaissent au beau milieu d'un champ de tournesol. Sur la deuxième, c'est un champ de lavande qui est en deuxième plan, tandis que Valérie niche son visage dans le cou de son chéri, au sourire radieux. (Voir notre diaporama).

Valérie Bègue et Georges Yates ont apparemment décidé de s'octroyer ce break uniquement à deux puisque la fille de l'ancienne reine de beauté devenue comédienne se trouve bien loin d'elle. Toujours en story Instagram, la jolie brune a laissé savoir que la jeune Jazz âgée de 9 ans et née de son mariage avec Camille Lacourt se trouve quant à elle sur l'île de la Réunion, d'où est originaire sa célèbre maman. En prenant bien soin de camoufler son visage, les internautes ont pu découvrir des clichés de la jeune fille en train de visiter le Piton de la Fournaise, le volcan actif de l'île situé à plus de 2 000 mètres d'altitude.

Jazz n'est donc à priori ni avec sa mère ni avec son père pour le début de ses vacances ! Et pour cause, l'ancien nageur professionnel Camille Lacourt savoure de son côté des parenthèses enchantées avec sa compagne, Alice Detollenaere et leur fils Marius, né le 1er juin 2021. Qu'on se rassure, tout ce beau monde forme une famille recomposée très unie avec la jeune Jazz. "On a tendance à beaucoup nous mettre en avant, Alice et moi, mais la maman de Jazz et son beau-père sont aussi très présents. On est toute une équipe autour d'elle", avait assuré l'athlète au mois de juin dernier.