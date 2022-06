Valérie Bègue en couple : Parenthèse enchantée avec son chéri Georges Yates

En septembre 2020, Valérie Bègue a officialisé sa relation avec Georges Yates, un entrepreneur auprès de qui elle s'épanouit toujours autant. Entre eux, c'est visiblement du sérieux car l'ex-Miss France en est inséparable, comme le prouvent les rares photos qu'elle poste sur Instagram de temps à autre.

La jolie brune de 36 ans s'est de nouveau laissée aller à partager des témoignages d'amour mardi 7 juin 2022 à travers une nouvelle publication. On y constate que le couple passe actuellement du bon temps en Toscane, en Italie, où a apparemment eu lieu un mariage hindou. Valérie Bègue a en tout cas eu l'occasion de sortir le grand jeu en portant un sari, ou plus précisément un ensemble lehenga de la marque Narkis Fashion. Et elle avait tout l'air d'une princesse ! "Beauté", "Superbe", "Magnifique", "Sublime", font partie des compliments qu'elle a pu recevoir en commentaires. Valérie Bègue a par ailleurs brillé devant l'objectif de Delphine Michalak, photographe professionnelle et épouse du pâtissier Christophe Michalak.

C'est sur la dernière photo de sa série que Valérie Bègue s'est dévoilée au côté de George Yates, sans que l'on sache si elle a été prise avant ou après la cérémonie. Ils apparaissent en tout cas tranquillement assis sur un canapé placé dans un décor bucolique. Celle qui est devenue comédienne rit aux éclats tout en posant son regard sur son chéri qui fixe quant à lui l'horizon. "Parenthèse familiale enchantée", a légendé la maman de Jazz (9 ans et née de son mariage passé avec Camille Lacourt). Elle n'apportera en revanche pas plus de détails sur l'heureux événement auquel elle a assisté.