Valérie Bègue fiancée à Georges Yates ? Elle dévoile une mystérieuse bague...

Entre Valérie Bègue et Georges Yates, c'est du sérieux ! L'ancienne Miss et son chéri sont inséparables depuis plus d'un an maintenant. Et il se pourrait bien qu'ils passent un cap, celui du mariage !

"Heureuse" et "chanceuse". Voici les qualificatifs utilisés par Valérie Bègue pour exprimer ses sentiments. L'ancienne Miss France est depuis un petit moment maintenant en couple avec un certain Georges Yates qui la comble de bonheur au quotidien comme en témoignent les rares photos qu'elle poste sur Instagram de temps à autres. Lundi 10 janvier 2022, en story, la jolie brune de 36 ans s'est de nouveau laissée aller à partager des preuves d'amour, s'affichant toujours plus complice de Georges Yates. Sur, une image, c'est même sa fille Jazz (9 ans, née de son ex-mariage avec Camille Lacourt) qui est mise en avant. La fillette semble avoir complètement adopté le nouveau compagnon de sa mère tant elle apparaît proche de lui, confortablement transportée sur le dos de ce dernier, les yeux fermés et prête à s'endormir. Mais c'est une autre photo qui attire également l'attention. À savoir, un cliché du couple capté en août 2021 où Valérie Bègue dévoile une bague à son annulaire gauche qui a tout l'air d'un bijou de fiançailles. (Voir notre diaporama). Georges Yates a-t-il demandé la belle en mariage au cours de l'été ? Toujours très discrète, Valérie Bègue n'a en tout cas jamais fait de confidences sur le sujet. Depuis qu'ils sont ensemble, les amoureux ont toutefois déjà tout l'air d'être en lune de miel, voyageant de part et d'autre dans le monde et partageant des instants toujours très romantiques. Pour rappel, c'est en septembre 2020 que Valérie Bègue a officialisé sa relation avec Georges Yates, à l'occasion de leur voyage au Portugal pour son anniversaire. Plus tard, ils s'étaient rendus ensemble sur l'île natale de la reine de beauté, la Réunion, pour assister au mariage de son frère. Preuve que Georges avait alors été validé par toute la famille Bègue. Plus récemment, le couple a fait une apparition remarquée au mariage de Chloé Mortaud et Dean, célébré en juin dernier, en Bourgogne.