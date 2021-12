Valérie Bègue en couple : Rare photo de Georges Yates lors d'une parenthèse enchantée

Depuis un an, Valérie Bègue est une femme comblée amoureusement parlant. Elle file le parfait amour avec un homme prénommé Georges Yates. Si elle préfère rester discrète sur cette relation afin de la préserver, Miss France 2008 ne peut parfois pas s'empêcher de partager son bonheur. Comme le lundi 13 décembre 2021, où son cher et tendre est apparu dans ses stories.

C'est à Madrid que les tourtereaux viennent de poser leurs valises. Et Valérie Bègue a tenu à le faire savoir en postant une rare photo de Georges Yates. On peut y découvrir l'homme d'affaires de profil, en train de boire un verre de vin semble-t-il, au restaurant Sala de Despiece. Le temps doit être aussi frais que chez nous dans la ville espagnole puisque le charmant blond porte un manteau, une écharpe et un bonnet. Mais cela n'empêchera à coup sûr pas les amoureux de profiter à 100% de leur séjour.

C'est en septembre 2020 que Valérie Bègue a officialisé sa relation avec Georges Yates, à l'occasion de leur voyage au Portugal pour son anniversaire. Ils ont également passé un merveilleux voyage sur son île natale, la Réunion, pour assister au mariage de son frère ou encore se sont dévoilés ensemble à l'occasion du mariage de Chloé Mortaud et Dean, célébré en juin dernier, en Bourgogne.

Georges Yates est directeur des relations stratégiques auprès de l'entreprise WeWork. Celle-ci, implantée dans le monde entier, met à disposition des locaux et des services de co-working. "Nous sommes juste au début de l'ère de la transformation digitale mais aussi de l'ère de l'agilité. L'intelligence artificielle et le quantum computing vont avoir un impact majeur sur le monde du travail et la société en générale", expliquait-il en 2018 lors d'une interview comme l'avait repéré Voici.

Si Valérie Bègue et Georges Yates préfèrent rester discrets, Camille Lacourt, l'ancien mari de l'ex-reine de beauté, n'a plus peur de dévoiler son amour pour Alice Detollenaere. Un bonheur qui s'est renforcé il y a six mois avec la naissance de leur fils, Marius. Le premier enfant pour la belle brune, mais le deuxième pour le beau blond de 36 ans qui était déjà l'heureux papa de Jazz (9 ans, fruit de son ancienne relation avec Valérie Bègue).