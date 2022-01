Camille Lacourt au fond du trou après sa rupture avec Valérie Bègue : 'Je buvais bière sur bière'

Si tout semble aller comme dans un rêve dans la vie de Camille Lacourt en ce moment, cela n'a pas toujours été le cas. Révélé au grand public à la fin des années 2010, le géant de 2 mètres a rapidement connu la célébrité et le succès. Il se met en couple avec l'ancienne Miss France 2008 Valérie Bègue en 2010 et les deux tourtereaux se marient en août 2013. Une belle relation qui s'achèvera malheureusement en octobre 2016 après six ans de vie commune. Entre-temps, le couple a eu une petite fille, Jazz, née en octobre 2012, toujours très proche de son papa.

Si aujourd'hui l'ancien sportif de 35 ans a retrouvé l'amour auprès d'une autre Miss, Alice Detollenaere, avec qui il vient d'avoir un petit Marius, né en juin dernier, il reste marqué par sa rupture avec Valérie Bègue. Lors d'une interview accordée à Kool Mag, l'ancien nageur est revenu sur cette période très compliquée pour lui. "Il y a eu un mois où je pense que j'ai touché la dépression. Mes potes venaient... Je buvais bière sur bière pendant trois ou quatre jours. J'avais vraiment besoin de boire des bières pour dormir le soir, de ne pas parler", dévoile-t-il.

Mes potes attendaient que ça passe... Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête

Un témoignage courageux et sans filtre pour celui qui a réussi à rebondir assez rapidement après cette épisode dépressif. "Mes potes attendaient que ça passe... Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Sinon on ne s'en sort pas ! Je me suis dit : 'Tu as la chance d'avoir le sport pour t'en sortir, prends la !'", se rappelle-t-il.