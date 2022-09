Valérie Bègue et Camille Lacourt, des infidélités à l'origine de leur rupture ? Un célèbre animateur balance !

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Leur couple, personne ne peut l'avoir oublié ! Amoureux entre 2010 et 2016, le nageur Camille Lacourt et l'ex-Miss France Valérie Bègue ont longtemps formé un duo inséparable et ils avaient accueilli en 2012 une adorable petite Jazz. Mais malheureusement, tout a pris fin il y a six ans, à l'annonce de leur séparation. Si aucun détail n'avait été donné à ce moment-là, un célèbre animateur avait fini par en balancer la raison...

Une nouvelle compagne, mannequin, rencontrée en 2019, qui lui a offert un deuxième rêve éveillé : son petit Marius, né le 1er juin 2021 et qui doit ravir sa grande soeur autant que son papa. Adorable, le petit garçon semble parfaitement épanoui malgré une famille qui n'a pas été épargnée par les épreuves : diagnostiquée d'un cancer du sein il y a quelques années, Alice Detollenaere avait dû se faire enlever les deux seins il y a quelques mois, un combat pendant lequel son compagnon l' a beaucoup soutenue.