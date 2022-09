Camille Lacourt et Alice Detollenaere : leur fils Marius pas au top, la nouvelle vie à Marseille commence mal !

C'est un changement de vie total qu'ont décidé Camille Lacourt et Alice Detollenaere pour cette rentrée 2022. Les deux amoureux qui vivaient en région parisienne depuis plusieurs années maintenant, viennent tout juste de poser leurs valises à Marseille, pour leur plus grand bonheur. "Ça y est, avec Camille on a aménagé à Marseille. On est trop content. j'ai retrouvé mes bijoux, mes affaires et tout parce que ça faisait quelques mois que c'était dans les cartons", a dévoilé l'ancienne Miss Bourgogne sur son compte Instagram il y a quelques jours.

Une nouvelle vie qui a très bien débuté pour la petite famille, qui a même pu compter sur la présence de Jazz, la fille que Camille Lacourt a eu avec Valérie Bègue. "Nouvelle rentrée, Nouveaux projets, Nouvelle ville, Nouvelle vie, Mais toujours ensemble", a écrit l'ancien nageur de 37 ans sur une publication où il a partagé plusieurs belles photos de cette arrivée dans la cité phocéenne. Malheureusement, les choses se sont gâtées hier pour leur adorable petit Marius (1 an), comme Alice l'a expliqué dans sa story. "J'ai appelé 10 pédiatres sur Marseille, Marius est malade depuis plusieurs jours et aujourd'hui il a le cou bloqué. Quelqu'un pour nous aider à avoir un rendez-vous aujourd'hui ?", demande-t-elle.

Il a une otite et il ne peut pas tourner la tête à cause de la présence de ganglions

Une bien mauvaise nouvelle pour la jeune maman, qui a donc tenté d'utiliser son réseau d'abonnés sur Instagram pour trouver un médecin capable de s'occuper de son fils. Près de huit heures plus tard, Alice Detollenaere a finalement donné des nouvelles très rassurantes de son garçon. "Notre doudou d'amour va bien, merci pour vos messages", écrit-elle sur une photo où on peut voir Marius dans sa poussette (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). Celle qui a dû combattre un cancer du sein en dit plus par la suite sur la maladie de son fils. "Il a une otite et il ne peut pas tourner la tête à cause de la présence de ganglions", précise-t-elle, en accompagnant son message d'une adorable photo de Camille Lacourt avec son fils dans les bras.

Plus de peur que de mal donc pour Camille Lacourt et Alice Detollenaere, qui ont fini par trouver un pédiatre pour leur petit Marius, qui devrait vite se remettre.