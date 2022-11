Miss France 2023 : Les 30 Miss en maillot de bain, photos sensuelles dans un cadre paradisiaque

Le 21 novembre 2022 était un jour important pour les 30 prétendantes au titre de Miss France 2023. Ce jour-là, toutes avaient rendez-vous à l'aéroport Orly pour prendre l'avion, direction la Guadeloupe. Mais ce n'est pas pour se prélasser sur la plage avec un bon cocktail qu'elles y séjournent. Elles sont en plein voyage de préparation et ce lundi 28 novembre 2022, des photos très attendues ont été dévoilées.

C'est le 17 décembre prochain que se déroulera la cérémonie de Miss France 2023. Une soirée placée sous le signe du cinéma et organisée dans la salle de spectacle M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire. Chacune des 30 candidates fera tout pour succéder à Diane Leyre (Miss France 2022). En attendant, l'heure est à la préparation lors du voyage qui se déroule actuellement en Guadeloupe. Les participantes ont eu l'occasion de se rendre au cours de catwalk et à une activité accrobranche en début de semaine. Puis, elles ont dû répondre aux questions du fameux test de culture général. Cette année, ce sont Miss Normandie (Perrine Prunier), Miss Champagne-Ardenne (Solène Scholer) et Miss Rhône-Alpes (Esther Coutin) qui peuvent se targuer d'avoir obtenu les meilleures notes.

Et jeudi dernier, les 30 candidates ont enfilé leur plus beau maillot de bain pour la traditionnelle séance photo. Un shooting redouté par Agathe Cauet (Miss Nord-Pas-de-Calais) pour une triste raison. Comme toujours, le résultat est incroyable. Si la plupart est en bikini, la représentante du nord de la France, Miss Tahiti, Miss Martinique, Miss Nouvelle-Calédonie et Miss Poitou-Charentes ont misé sur un une-pièce. Direction le diaporama pour les découvrir.

Qui sont les candidates de Miss France 2023 ?

Miss Alsace est Camille Sedira. Elle a 21 ans et est étudiante en école de commerce.

Miss Aquitaine est Orianne Galvez-Soto. Elle a 23 ans et est maquilleuse professionnelle.

Miss Auvergne est Alissia Ladeveze. Elle a 21 ans et est étudiante en Master publicité.

Miss Bourgogne est Lara Lebretton. Elle a 23 ans et est infirmière.

Miss Bretagne est Énora Moal. Elle a 21 ans et est étudiante en BTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique.

Miss Centre-Val de Loire est Coraline Lerasle. Elle a 23 ans et est étudiante en géographie.

Miss Champagne-Ardenne est Solène Scholer. Elle a 21 ans et est étudiante en médecine.

Miss Corse est Orianne Meloni. Elle a 22 ans et est étudiante en école d'infirmières.

Miss Côte d'Azur est Flavy Barla. Elle a 19 ans et est étudiante en troisième année de médecine.

Miss Franche-Comté est Marion Navarro. Elle a 19 ans et est étudiante en Bachelor Fashion Business.

Miss Guadeloupe est Indira Ampiot. Elle a 18 ans et est étudiante en communication

Miss Guyane est Shaïna Robin. Elle a 21 ans et est étudiante en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques.

Miss Ile-de-France est Adèle Bonnamour. Elle a 18 ans et est étudiante en deuxième année d'école de commerce.

Miss Languedoc est Cameron Vallière. Elle a 23 ans et est étudiante en Master marketing et de communication.

Miss Limousin est Salomé Maud. Elle a 23 ans et est diplômée d'un Master management des achats.

Miss Lorraine est Sarah Aoutar. Elle a 26 ans et est chargée de conformité.

Miss Martinique est Axelle René. Elle a 21 ans et est étudiante en Master géoscience planétologie.

Miss Midi-Pyrénées est Florence Demortier. Elle a 23 ans et est kinésithérapeute.

Miss Nord-Pas-de-Calais est Agathe Cauet. Elle a 23 ans et est infirmière.

Miss Normandie est Perrine Prunier. Elle a 22 ans et est étudiante en Master 2 de droit.

Miss Nouvelle-Calédonie est Océane Le Goff. Elle a 26 ans et est conseillère bancaire.

Miss Pays de la Loire est Emma Guibert. Elle a 20 ans et est étudiante en BTS Tourisme.

Miss Picardie est Bérénice Legendre. Elle a 26 ans et est chargée de communication.

Miss Poitou-Charentes est Marine Paulais. Elle a 20 ans et est étudiante en BTS esthétique.

Miss Provence est Chana Goyons. Elle a 18 ans et est étudiante en commerce et finance.

Miss Réunion est Marion Marimoutou. Elle a 18 ans et est étudiante en Licence en sciences sociales.

Miss Rhône-Alpes est Esther Coutin. Elle a 24 ans et est étudiante en doctorat expertise comptable.

Miss Roussillon est Chiara Fontaine. Elle a 20 ans et est étudiante en deuxième année de Licence de psychologie.

Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy est Inès Tessier. Elle a 20 ans et est étudiante en cinématographie.

Miss Tahiti est Herenui Tuheiava. Elle a 24 ans et est étudiante en Master web marketing et chargée de communication.