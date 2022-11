Miss France 2023 : Photos officielles des 30 candidates, certaines risquent de faire craquer le public

L'une des étapes importantes pour les trente prétendantes au titre de Miss France 2023 est arrivée. Ce lundi 21 novembre 2022, toutes se sont rendues à l'aéroport d'Orly afin de prendre l'avion en direction de la Guadeloupe. C'est là-bas qu'elles vivront le traditionnel voyage de préparation, notamment marqué par l'épreuve emblématique de culture générale. Mais avant cela, les reines de beauté se sont prêtées au jeu du shooting photo. Et les clichés officiels ont été dévoilés par TF1 en ce jour.

C'est le 17 décembre prochain que se tiendra l'élection de Miss France 2023. Une cérémonie organisée dans la salle de spectacle M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire. Ce soir-là, les trente prétendantes au titre donneront le meilleur d'elles-mêmes dans l'espoir de succéder à Diane Leyre (Miss France 2022). Et Sylvie Tellier, qui était directrice générale de la société Miss France, passera officiellement le flambeau à sa remplaçante Cindy Fabre (Miss France 2005) en fin d'émission.

Pour l'occasion, la conférence de presse était organisée le 18 novembre dernier afin de dévoiler les détails de cette belle soirée. Un événement marqué par la grosse altercation entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert, mais pas que ! Le public a appris que la soirée Miss France 2023 sera placée sous le signe du septième art. La cérémonie sera composée de neuf tableaux, soit un de plus que les années passées. Frédéric Gilbert, producteur artistique de l'émission Miss France, a précisé que les finalistes seront annoncées lors d'une séquence qui rappelle les Oscars. Et toute une génération de films sera mise à l'honneur pour toucher tout le public. C'est Titanic, de James Cameron, qui ouvrira le bal. Harry Potter, les Avengers ou Amélie Poulain seront aussi à l'honneur de cette soirée d'exception.

Portraits des 30 prétendantes au titre de Miss France 2023

Mais qui sont les 30 Miss à se disputer la couronne ? On fait le point :

Miss Alsace est Camille Sedira. Elle a 21 ans et est étudiante en école de commerce.

Miss Aquitaine est Orianne Galvez-Soto. Elle a 23 ans et est maquilleuse professionnelle.

Miss Auvergne est Alissia Ladeveze. Elle a 21 ans et est étudiante en Master publicité.

Miss Bourgogne est Lara Lebretton. Elle a 23 ans et est infirmière.

Miss Bretagne est Énora Moal. Elle a 21 ans et est étudiante en BTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique.

Miss Centre-Val de Loire est Coraline Lerasle. Elle a 23 ans et est étudiante en géographie.

Miss Champagne-Ardenne est Solène Scholer. Elle a 21 ans et est étudiante en médecine.

Miss Corse est Orianne Meloni. Elle a 22 ans et est étudiante en école d'infirmières.

Miss Côte d'Azur est Flavy Barla. Elle a 19 ans et est étudiante en troisième année de médecine.

Miss Franche-Comté est Marion Navarro. Elle a 19 ans et est étudiante en Bachelor Fashion Business.

Miss Guadeloupe est Indira Ampiot. Elle a 18 ans et est étudiante en communication

Miss Guyane est Shaïna Robin. Elle a 21 ans et est étudiante en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques.

Miss Ile-de-France est Adèle Bonnamour. Elle a 18 ans et est étudiante en deuxième année d'école de commerce.

Miss Languedoc est Cameron Vallière. Elle a 23 ans et est étudiante en Master marketing et de communication.

Miss Limousin est Salomé Maud. Elle a 23 ans et est

Élue le 1er octobre à Brive-la-Gaillarde diplômée d'un Master management des achats.

Miss Lorraine est Sarah Aoutar. Elle a 26 ans et est chargée de conformité.

Miss Martinique est Axelle René. Elle a 21 ans et est étudiante en Master géoscience planétologie.

Miss Midi-Pyrénées est Florence Demortier. Elle a 23 ans et est kinésithérapeute.

Miss Nord-Pas-de-Calais est Agathe Cauet. Elle a 23 ans et est infirmière.

Miss Normandie est Perrine Prunier. Elle a 22 ans et est étudiante en Master 2 de droit.

Miss Nouvelle-Calédonie est Océane Le Goff. Elle a 26 ans et est conseillère bancaire.

Miss Pays de la Loire est Emma Guibert. Elle a 20 ans et est étudiante en BTS Tourisme.

Miss Picardie est Bérénice Legendre. Elle a 26 ans et est chargée de communication.

Miss Poitou-Charentes est Marine Paulais. Elle a 20 ans et est étudiante en BTS esthétique.

Miss Provence est Chana Goyons. Elle a 18 ans et est étudiante en commerce et finance.

Miss Réunion est Marion Marimoutou. Elle a 18 ans et est étudiante en Licence en sciences sociales.

Miss Rhône-Alpes est Esther Coutin. Elle a 24 ans et est étudiante en doctorat expertise comptable.

Miss Roussillon est Chiara Fontaine. Elle a 20 ans et est étudiante en deuxième année de Licence de psychologie.

Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy est Inès Tessier. Elle a 20 ans et est étudiante en cinématographie.

Miss Tahiti est Herenui Tuheiava. Elle a 24 ans et est étudiante en Master web marketing et chargée de communication.