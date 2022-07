Miss France 2023 : Indira Ampiot élue Miss Guadeloupe 2022 face à Clémence Botino, sublime toute en transparence

Ce mercredi 27 juillet, ce fut au tour de la Guadeloupe d'élire sa nouvelle Miss pour l'année 2022. Lors d'une cérémonie qui s'est tenue au sein de l'Hôtel Royal Riviera, situé dans la ville du Gosier, Indira Ampiot est sortie du lot et a été sacrée devant Diane Leyre (Miss France 2022), Sylvie Tellier mais aussi Clémence Botino (élue Miss Guadeloupe 2019 avant de devenir Miss France 2020). Cette dernière était d'ailleurs tout simplement sublime dans une tenue noire toute en transparence, manquant de voler la vedette aux candidates de la soirée en lice (voir notre diaporama). L'ex-reine de beauté Corinne Coman faisait également partie du jury.

Indira Ampiot succède ainsi à Ludivine Edmond, ambassadrice de la Guadeloupe en 2021. Agée de 18 ans, elle a pour ambition de faire des études de communication et entamer un cursus dans le "design spécialisé dans la communication publicitaire et visuelle".

"J'ai la volonté de réussir, le dessein de représenter notre belle île et j'ai la conscience des responsabilités", a-t-elle déclaré le soir de l'élection, comme le rapporte une vidéo de sa présentation publiée sur le compte Instagram du comité Miss Guadeloupe. La jeune femme a en tout cas déjà son lot de fans derrière elle, lesquels la voient assurément remporter le concours national de beauté en décembre prochain. "On va gagner avec cette beauté", "Notre future Miss France", "La meilleure candidate pour représenter la Guadeloupe en décembre prochain, tu as toutes les qualités nécessaires pour remporter ce titre", l'encourage-t-on sous ses différentes publications Instagram.