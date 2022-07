Miss France 2023 : Herenui Tuheiava est Miss Tahiti 2022, elle est déjà soutenue par une célébrité

C'est reparti pour un tour ! Sept mois après le couronnement de Diane Leyre lors de la cérémonie Miss France 2022, il est déjà temps de partir à la recherche de sa remplaçante. Car au mois de décembre prochain, la belle brune de 25 ans devra céder sa couronne et son écharpe. La toute première candidate pour la promo 2023 vient justement d'être élue, le 25 juin dernier à Papeete. Il s'agit de Herenui Theiava qui est devenue Miss Tahiti 2022 et succède ainsi à Tumateata Buisson.

La superbe brune est âgée de 23 ans, mesure 1m77 et est chargée de communication pour l'office du tourisme de Tahiti. Une manière pour elle de promouvoir la beauté et la culture de Tahiti et la Polynésie française. "Une soirée dont je me souviendrai toute ma vie. Ce soir là, mon destin a basculé à tout jamais et s'est ouvert à de nouveaux défis, de nouvelles aventures et de nouveaux horizons. Merci d'avoir fait de moi votre ambassadrice", a-t-elle écrit sur Instagram après son sacre, tout en ayant au passage une belle pensée pour Tumateata Buisson : "C'est avec beaucoup d'humilité, d'émotion mais aussi de reconnaissance que j'ai succédé à notre magnifique Tumateata. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment magique avec elle et d'avoir reçu de ses mains, la couronne que je porterai durant toute cette année".