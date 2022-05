Miss France 2023 : La date de l'élection encore incertaine, la surprenante raison dévoilée

Miss France est l'un des rendez-vous télévisuels préférés des Français. Chaque année, ils sont des millions à être devant leur petit écran pour découvrir la nouvelle reine de beauté qui a été sacrée. Si l'on sait où se déroulera la prochaine élection, la date reste encore incertaine.

Pour l'heure, la date du 17 décembre a été arrêtée. Mais il se pourrait bien qu'elle soit décalée puisqu'à cette période aura lieu la Coupe du monde 2022, au Qatar. Elle débute en effet le 21 novembre et se termine le 18 décembre. Et dans l'éventualité où la France serait toujours en course à la fin de la compétition, TF1 préfèrerait reporter Miss France comme l'expliquent nos confrères de TV Mag. Suspense donc.

Ce qui est certain, c'est que l'élection se déroulera, non pas en Ile-de-France dans la région de Diane Leyre (Miss France 2022) comme le veut la coutume, mais à Châteauroux (Centre-Val de Loire). "Nous sommes ravis d'être accueillis par la ville de Châteauroux pour l'élection de Miss France 2023. Il y a cinq ans, la ville nous avait permis de vivre un moment fort avec le couronnement de Maëva Coucke, Miss France 2018. Je remercie Gil Avérous, maire de Châteauroux, pour sa confiance renouvelée et par avance celle des Castelroussins pour leur accueil chaleureux. Des millions de téléspectateurs vont pouvoir vivre cette belle aventure à nos côtés et je m'en réjouis", avait déclaré Sylvie Tellier, directrice générale de la Société Miss France, dans un communiqué de presse officiel.

Avant cela, les prétendantes au titre se rendront en Guadeloupe pour le voyage traditionnel de préparation. Elles séjourneront au Club Med la Caravelle. En attendant, des jeunes femmes partout en France commencent à s'inscrire pour participer à Miss France 2022. Parmi elles se trouve Andréa Furet, qui espère être élue Miss Paris prochainement. Il s'agit de la première candidate transgenre à tenter sa chance dans le concours. Lévana Boulou a quant à elle été choisie pour être Miss Oise 2022. Une décision qui n'a pas fait l'unanimité puisqu'elle a été la cible de messages racistes. De quoi lui donner un coup au moral. Mais elle a pu compter sur le soutien de Maxime Schneider, délégué régional du comité Miss France.