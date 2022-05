Miss France : La comédienne Andréa Furet est la première candidate transgenre à concourir

Il est déjà temps d'être à la recherche de notre nouvelle Miss France ! Comme chaque année, les comités se lancent dans plusieurs étapes dans tout le pays avant d'arriver à l'élection nationale en décembre et prochainement, c'est la Miss Paris qui devra être désignée. Après un premier tri parmi 158 candidates, elles ne sont désormais plus que douze à espérer décrocher ce titre. Elles seront départagées le 19 juin prochain au Lido. Et la future ambassadrice de la capitale pourrait bien rentrer dans l'histoire s'il s'agit d'Andréa Furet. Et pour cause, elle est la première candidate transgenre à tenter sa chance dans le concours.

Andréa Furet est âgée de 19 ans et a entamé sa transition il n'y a pas si longtemps, juste après le lycée. "J'ai passé mon bac en candidat libre pour avancer sur ma transition, avait confié la jeune femme à TF1. Évidemment, j'ai fait un coming-out trans public. Je pense qu'il y a eu des surprises, car je n'en avais jamais parlé avant. Mais en même temps un peu d'indifférence aussi. Tant que j'étais heureuse, ça ne dérangeait personne".

La jeune femme a depuis déjà beaucoup fait parler d'elle de par sa carrière de comédienne dans laquelle elle s'est lancée. Elle a été vue dans le poignant téléfilm de TF1 Il est elle, où elle y jouait le rôle de Julien, un adolescent qui souhaitait changer de genre. Andréa Furet a également rejoint le casting de la saison 2 de La faute à Rousseau, dont un épisode qui lui était consacré a justement été diffusé mercredi soir sur France 2. Si elle remporte le titre de Miss Paris, Andréa Furet aura rendez-vous dans plusieurs mois pour l'élection Miss Île-de-France, dernière étape avant la cérémonie Miss France.



Sa participation au concours représente un grand pas pour le concours qui cherche à se moderniser et à évoluer sur tous les points depuis l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert au poste de directrice de la société Miss France. On constate en effet que les critères pour concourir sont beaucoup moins strictes qu'il y a encore un an. "Le comité Miss France a fait évoluer le règlement. Il n'est plus nécessaire de ne pas être mariée. Et il n'y a plus de limite d'âge", a indiqué Béatrice Attard, la présidente du comité Miss Paris, pour Le Parisien.