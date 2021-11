Andréa Furet (Il est elle) a aussi vécu la transition : "Je sentais qu'il y avait cette différence en moi"

Lundi 1er novembre 2021, elle sera la star du téléfilm Il est Elle diffusé à 21 heures sur TF1. Interviewée par Le Parisien, Andréa Furet a dévoilé à quel point ce rôle était une aubaine pour sa carrière. Et pour cause, elle a elle-même vécu une transition. Né garçon, la comédienne transgenre a commencé sa transition il y a trois ans et affirme désormais fièrement sa transidentité : "J'ai eu beaucoup de chance. Ma famille, mes amis, mes proches... tout le monde m'a soutenue. Au pire, les gens s'en fichaient. Ils se disaient : si elle est heureuse, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Mais je sais que, malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde."

Lorsqu'elle repense à son enfance, celle qui incarne Julien puis Emma dans le téléfilm réalisé par Clément Michel se souvient s'être toujours sentie à l'écart de ses proches. "J'ai toujours été ce petit enfant qui se pose des questions, observe le monde autour de lui, regarde ce qui se passe autour. Je sentais qu'il y avait cette différence en moi, cette singularité, mais tout n'était pas encore très clair dans ma tête. Je me suis contentée d'avancer, faire mon chemin, continuer à grandir. J'ai commencé à poser des mots sur ce que je ressentais vers 14 ou 15 ans", explique-t-elle.

Pendant son adolescence, l'actrice de 19 ans n'était pas du tout une jeune femme en crise ou en échec scolaire mais avait au contraire une vie sociale bien remplie. "J'avais des amis, j'allais en cours, j'étais une bonne élève." confie-t-elle.

Pour expliquer l'acceptation si simple de ses parents, et en particulier de son papa, Andréa Furet a une théorie. Selon elle, son père a toujours rêvé d'avoir une fille, sans succès. Avec cette transformation, son rêve devenait finalement enfin réalité. "Je suis la dernière de la fratrie et je crois qu'à ma naissance, mon papa espérait une fille. Bien sûr, il était très content d'avoir un troisième garçon, mais peut-être qu'il a mieux accepté ma transition parce que je suis devenue sa seule fille", révèle la jeune femme.