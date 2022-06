Arthur et Mareva Galanter, "dix ans déjà !" : l'animateur parle comme rarement de son alter ego

À 56 ans, Arthur a tout pour être heureux. Il est l'un des plus grands animateurs du PAF et cartonne avec ses émissions mais il est surtout le plus comblé des hommes dans sa vie privée. Une fois quittés les plateaux de tournage, Arthur n'est plus la star du petit écran mais Jacques Essebag, père de trois enfants et compagnon attentionné et très épris de sa belle Mareva Galanter : "Dix ans déjà ! Ça passe vite", s'est-il même surpris à confier au micro d'AirZen Radio dans l'émission présentée par Julie Obispo. Il est clair que si on lui avait dit en 2012 qu'il allait rencontrer en elle la prochaine femme de sa vie, Arthur ne l'aurait pas cru puisqu'à l'époque, Mareva Galanter, Miss France 1999, était en couple avec Jean-Charles de Castelbajac.

Faire durer une histoire aussi longtemps dans le monde de la télévision est un véritable challenge. Julie Obispo a donc voulu connaître le secret du couple. Spoiler : il n'y en a pas. "C'est l'amour, j'en sais rien. On est tranquille, c'est important de trouver son alter ego", a partagé l'animateur, qui n'évoque que rarement sa vie amoureuse. Arthur s'est confié avec tendresse sur la stabilité et les points essentiels qu'il partageait avec sa compagne : "Pour qu'une relation dure, il faut trouver quelqu'un qui supporte vos défauts. Moi, j'en ai pas mal ! J'ai trouvé quelqu'un qui supporte mes défauts et ça n'a pas de prix. Je supporte aussi les siens mais il faut trouver son équilibre. Dans un couple, il n'y a pas de secret, chacun son histoire."

En 2015, trois ans après le début de leur romance, Arthur et Mareva Galanter sont devenus parents d'une petite fille, Manava, âgée de 7 ans aujourd'hui. Le premier enfant de l'ancienne Miss France, le troisième pour l'animateur, déjà papa de deux garçons : Samuel, 25 ans, né de sa relation avec la comédienne Léa Vigny et Aaron, 12 ans, fruit de ses amours avec le mannequin danois Caroline Nielsen, qu'il a fréquenté juste avant sa rencontre avec Mareva Galanter.

Si un mariage n'est pas à l'ordre du jour avec Mareva Galanter, Arthur a déjà passé le cap dans le passé. En 2004, quelque temps après sa rencontre avec le mannequin Estelle Lefébure, l'animateur lui a dit "oui". Une union conclue par un divorce quatre ans plus tard qui n'a pas empêché les deux ex de rester en bons termes. Pour preuve, la future grand-mère était l'une des invitées de District Z en 2020. Arthur s'était d'ailleurs fait un malin plaisir à la taquiner en lui faisant relever un sacré défi avec des rats, l'une des plus grandes peurs d'Estelle Lefébure. L'amour vache !