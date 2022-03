Mareva Galanter et Arthur : l'ex-Miss était en couple avec une autre star lors du coup de foudre de l'animateur

Cela fait maintenant 10 ans que Mareva Galanter et Arthur sont en couple. Un anniversaire que les amoureux devraient célébrer avec leur petite fille Manava, désormais âgée de 6 ans, mais également avec les deux autres enfants de l'animateur et producteur : Samuel (24 ans, né de sa relation avec le mannequin Léa Vigny) et Aaron (12 ans, qu'il partage avec le mannequin Caroline Nielsen).

Arthur a peut-être eu un coup de foudre pour la belle Tahitienne, mais il lui a fallu patienter quelques années avant d'entamer une relation avec Miss France 1999... Et pour cause, la jolie brune était en couple ! Tous deux s'étaient rencontrés une première fois au moment du sacre de Mareva Galanter, mais le contact s'est véritablement établi en 2008, lorsqu'ils ont tous deux participé à l'émission Panique dans l'oreillette, animée par Frédéric Lopez. Ils avaient alors repris une chanson d'amour culte face caméra : J'ai encore rêvé d'elle, un titre qui a certainement aidé au rapprochement... "A l'époque de l'émission, je n'aurais jamais imaginé qu'elle allait devenir ma femme", s'était-il souvenu en 2016, dans 50' Inside.

Difficile de se l'imaginer en effet, puisque Mareva Galanter était alors en couple avec le styliste Jean-Charles de Castelbajac et ce, depuis 2002 (voir diaporama). Arthur a donc dû patienter quatre ans avant que la reine de beauté ne quitte le créateur pour entamer une nouvelle romance avec lui. "Lui qui est si pressé, je peux vous dire, qu'il a été d'une patience infinie", avait-elle commenté, toujours dans 50' Inside. L'interprète et comédienne avait alors ajouté : "On est très différents. On est même opposés. Je crois que ni lui ni moi aurions imaginé qu'on puisse vivre ensemble, qu'on aurait un enfant."