Arthur : Photo de son "prince", son fils Aaron qui fête ses 12 ans

Interrogé par Paris Match en 2015 au sujet de la paternité, Arthur - de son vrai nom Jacques Essebag - disait alors : "Plus je vieillis, plus je ressens l'envie de me rapprocher de ce que je suis, de ce que je veux transmettre (...) Ma vie est désormais organisée en fonction du moment que je vais passer avec eux, qui vivent dans deux pays différents. Ils sont ma colonne vertébrale. Je suis un papa poule, collant, qui bave sur les joues de ses enfants. Je profite du temps présent avec eux et cela me fait du bien."