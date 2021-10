Arthur : Nuit agitée à cause de sa fille Manava, ses drôles et tendres photos

Gérémy Credeville, que l'on peut actuellement voir dans Danse avec les stars 2021, notamment a souhaité réagir en postant des émojis représentant une main levée. Il est en effet l'heureux papa de deux filles, dont l'une est âgée de 3 ans et l'autre d'un an, et doit donc bien savoir comment cela se passe.

Quoi qu'il en soit, Arthur savoure chaque moment avec ses merveilles. D'autant plus que par le passé, il a parfois privilégié son travail. "À chacun sa quête du bonheur. Pendant longtemps, j'ai cru que le mien passait par la réussite. Et puis, je me suis réveillé, je ne voyais pas grandir mes enfants. Ma vie est désormais organisée en fonction du moment que je vais passer avec eux, qui vivent dans deux pays différents. Ils sont ma colonne vertébrale (...) Je suis un papa poule, collant, qui bave sur les joues de ses enfants. Je profite du temps présent avec eux et cela me fait du bien", avait-il déclaré en 2015, à Paris Match.