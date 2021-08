Arthur montre un peu plus sa fille Manava, une fillette bien taquine

Cet été, Manava est la star des comptes Instagram de ses parents, Arthur et Mareva Galanter. L'ex-présentateur des Enfants de la télé et l'ancienne Miss France lui ont donné naissance le 5 août 2015. Manava est le premier enfant de Mareva Galanter et le troisième d'Arthur. Elle a deux grands (demi-)frères, Samuel et Aaron (24 et bientôt 12 ans), que Arthur a eus avec ses ex-compagnes Léa Vigny et Caroline Nielsen.

La petite famille vit à Paris mais profite de l'été pour se ressourcer en Polynésie. "Ma fille Manava, elle va à Tahiti depuis qu'elle est toute petite. C'est une sirène, elle passe des heures dans l'eau à nager, enfiler son masque, trouver des coquillages, pêcher, expliquait Mareva Galanter au magazine Gala en décembre 2020. À 5 ans, elle connaît déjà des noms de poissons. Elle est née à Paris et grandira à Paris. C'est important pour moi de lui transmettre ça, qu'elle ait un peu de Tahiti en elle, c'est de là que je viens, c'est ma culture. Elle a déjà un prénom tahitien. Sa relation avec sa grand-mère est complètement dingue. Je retrouve ma mère à travers elle."

Arthur a lui aussi adopté la culture de sa chérie !