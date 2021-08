Arthur, sa fille Manava fête ses 6 ans : elle joue les tahitiennes, adorables photos

Arthur est donc arrivé à Tahiti presque pile au moment de l'anniversaire de sa fille, elle qui profitait déjà des eaux turquoises et de la nature verdoyante de l'île avec sa mère depuis plusieurs semaines déjà. C'est d'ailleurs l'adorable Manava qui a accueilli l'animateur à l'aéroport, le couvrant de colliers de fleurs selon la coutume.

Tahiti est assurément la deuxième maison d'Arthur et sa famille. Et pour cause, sa compagne Mareva Galanter y est originaire. C'est donc tout naturellement que sa fille Manava a l'occasion d'y aller chaque été. "C'est une sirène, elle passe des heures dans l'eau à nager, enfiler son masque, trouver des coquillages, pêcher. A 5 ans, elle connaît déjà des noms de poissons. Elle est née à Paris et grandira à Paris. C'est important pour moi de lui transmettre ça, qu'elle ait un peu de Tahiti en elle, c'est de là que je viens, c'est ma culture. Elle a déjà un prénom tahitien", confiait Miss France 1999 au magazine Gala en décembre 2020.



Rappelons qu'Arthur est également le papa de deux autres enfants, son aîné Samuel (24 ans, né de ses amours avec l'ancien mannequin Léa Vigny) et Aaron (11 ans, fruit de sa relation avec Caroline Nielsen).