Arthur, papa comblé par sa petite Manava : l'accueil royal de sa fille à Tahiti !

Arthur, sa belle Mareva Galanter et leur fille Manava passent du temps à Tahiti, d'où est originaire l'ancienne Miss France 1999. Si la petite famille vit à Paris, la chanteuse et ex-reine de beauté ressent chaque année le besoin de se ressourcer auprès des siens. "Ma fille Manava, elle va à Tahiti depuis qu'elle est toute petite. C'est une sirène, elle passe des heures dans l'eau à nager, enfiler son masque, trouver des coquillages, pêcher. A 5 ans, elle connaît déjà des noms de poissons. Elle est née à Paris et grandira à Paris. C'est important pour moi de lui transmettre ça, qu'elle ait un peu de Tahiti en elle, c'est de là que je viens, c'est ma culture. Elle a déjà un prénom tahitien. Sa relation avec sa grand-mère est complètement dingue. Je retrouve ma mère à travers elle", avait-elle confié à nos confrères du magazine Gala en décembre 2020.

De son côté, Arthur, également papa de Samuel (24 ans, né de ses amours avec l'ancien mannequin Léa Vigny) et de Aaron (11 ans, fruit de sa relation avec Caroline Nielsen), "n'a pas du tout le pied marin", comme s'amusait à le raconter Mareva Galanter. Il a toutefois bien adopté les coutumes polynésiennes.