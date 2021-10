Arthur papa : photos de ses trois enfants enfin réunis, un trio très complice

Quel bonheur pour Arthur de voir ses enfants réunis ! L'animateur qui a longtemps vécu pour sa carrière, fait à présent passer sa famille en priorité. Ainsi a-t-il partagé son bonheur en photo.

Dimanche 10 octobre 2021, l'homme de 55 ans a passé du temps avec ses trois enfants : Aaron, 12 ans le 11 novembre prochain, né des amours de l'animateur star de TF1 avec Caroline Nielsen, l'adorable Manava, 6 ans et fille de la superbe Mareva Galanter, compagne actuelle d'Arthur, et enfin Samuel, 24 ans et dont la mère n'est autre que Léa Vigny. Le beau trio prend la pose de dos. Samuel a Manava sur ses épaules et pose une de ses mains sur Aaron, prouvant que même s'ils n'ont pas la même mère, ils sont tous les trois très proches.

"Ma colonne vertébrale. Mon oxygène. Ma vie. Enfin réunis", a écrit Arthur en légende de cette belle photo de famille.