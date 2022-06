Mareva Galanter et Arthur : souvenir avec leur fille Manava, 7 ans, jolie petite sirène sur la plage

Malgré la météo un peu aléatoire en certaines régions, cette année 2022 commence à sentir bon les vacances. Et pour Mareva Galanter, il est grand temps de retrouver la douceur du soleil. L'ancienne Miss France 1999 a partagé une jolie photographie sur laquelle elle s'éclate avec sa fille Manava et leur chien. Cette image, un émouvant souvenir sans doute, elle l'utilise en guise de "compte à rebours" en attendant le "retour prochain à la maison". On imagine donc que mère et fille s'apprêtent à retrouver l'océan Pacifique, et plus précisément Tahiti.

Originaire de Papeete, Mareva Galanter fait effectivement son maximum pour transmettre son patrimoine culturel à son enfant. En commençant par son prénom, puisque Manava signifie "bienvenue" en tahitien. La petite , qui fêtera ses 7 ans le 5 août prochain, est la fille de la reine de beauté et de son compagnon, le présentateur Arthur - Jacques Essebag. Egalement papa de deux garçons, Samuel, né en 1997 de sa relation avec Léa Vigny et Aaron, né en 2009 quand il était avec Caroline Nielsen, l'animateur prend grand soin, comme Mareva, de camoufler le visage de Manava sur les réseaux sociaux. Et pourtant, son rêve, dirait-on, c'est de briller comme une véritable étoile !