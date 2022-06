Mareva Galanter et Arthur : rares confidences sur leur fille Manava, et le job de ses rêves à 6 ans

Voilà près de 7 ans que Mareva Galanter et son compagnonArthur - également père de deux garçons, Samuel né en 1997 de son union avec l'ex-mannequin Léa Vigny et Aaron, né en 2009 de son couple avec le mannequin danois Caroline Nielsen - sont les heureux parents de Manava ("bienvenue" en tahitien). Un prénom en guise de clin d'oeil aux origines tahitiennes de celle qui a été élue Miss France 1999.

Bien qu'étant encore une enfant, Manava (qui fêtera ses 7 bougies le 5 août 2022), a déjà une petite idée de ce qu'elle voudrait exercer comme métier plus tard. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en ayant une maman élue Miss France et un papa animateur télé sur TF1 encore considéré comme la plus grande chaîne de télé d'Europe, elle se voit forcément sous les feux des projecteurs. Si les parents Mareva et Arthur évitent de trop exposer leur fille sur les réseaux sociaux, Manava, prendra-elle sa revanche plus tard ?

Mareva Galanter et Arthur : leur fille Manava future DJ ?

Ce mercredi 8 juin 2022, Mareva Galanter était l'invitée de l'émission du Figaro, le Buzz TV pour la promo de sa mini-série documentaire, Les Sentinelles de l'océan sur Ushuaia TV, ce jeudi 9 juin 2022. Interrogée sur sa fille, la compagne d'Arthur a dévoilé les ambitions futures de cette petit de bientôt 7 ans : "Ma fille pense que c'est normal de passer à la télé. C'est étonnant..., a dit la mère de Manava. Pour l'instant, elle veut être DJ, elle est dans sa phase DJ et elle pense que c'est tout à fait normal. Elle m'a même dit que, si j'étais dans un jury pour "Mask Singer" ou autre, elle pourrait m'accompagner. Elle m'a dit : 'Je pourrais t'accompagner comme ça je me mettrais à côté de toi.' C'est très mignon." La petite Manava est déjà familière avec les plateaux de télévision car elle a déjà accompagné son papa Arthur sur le tournage des dix ans de son émission culte Vendredi tout est permis où elle avait rencontré son idole Soprano.

En tous cas, si le destin le permet, Manava, prendra sans doute la relève de son papa Arthur dans vingt ans !