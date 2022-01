Arthur cartonne à la télé : sa fille Manava déchaînée en coulisses, une vidéo dévoilée

Le quotidien d'Arthur est rythmé par les différents tournages et autres projets télévisés qu'il entreprend. L'autre partie de son temps, l'animateur de 55 ans la passe près des siens. Rappelons qu'il est l'heureux papa de trois enfants : Samuel (24 ans et né de sa relation passée avec l'ex-mannequin Léa Vigny), Aaron (12 ans et dont la mère n'est autre que le mannequin danois Caroline Nielsen) et Manava (6 ans, fruit de ses amours avec sa compagne actuelle l'ancienne Miss France Mareva Galanter). Et quand il peut, il allie ses deux plus grands plaisirs...

Samedi 29 janvier 2022, TF1 a proposé une soirée spéciale Vendredi tout est permis célébrant le dixième anniversaire du programme phare avec Arthur et sa bande. L'occasion pour l'homme d'affaires de réunir tous les artistes qui a contribué au succès de son show. Parmi eux, Soprano... dont sa petite Manava est fan. Alors, si papa tourne, en coulisses la fillette observe et s'éclate !

Sur Instagram, Arthur publie une vidéo de la scène. L'adorable brunette aux cheveux longs sautille de joie au son du titre En feu que le chanteur marseillais interprète à quelques mètres sur le plateau. "Le meilleur moment du tournage de la soirée des 10 ans de VTEP. Ma fille en feu pendant que son idole @sopranopsy4 chante", écrit-il en légende. En commentaires, les internautes craquent devant ces images de Manava. Si sur cette vidéo le visage de la fillette reste caché, Arthur avait déjà partagé la bonne bouille de sa fille.