Arthur célèbre les 10 ans de Vendredi tout est permis : stars en folie et soirée incroyable !

Déjà dix ans qu'Arthur cartonne chaque semaine sur TF1 avec Vendredi tout est permis, alias VTEP. Pour l'occasion, l'animateur de 55 ans a tourné une émission de folie réunissant les plus grands classiques du jeu mais aussi les invités les plus marquants et emblématiques venus faire le show sur le plateau ces dernières années. La soirée du samedi 29 janvier 2022 s'annonce folle sur la Une !

Direction le Dôme de Paris pour Arthur et sa bande. Ils seront plus de cinquante artistes à monter sur scène et se prêter au jeu des épreuves cultes qui ont fait le succès de l'émission, à savoir le décor penché, la séquence "In the dark" à savoir dans le noir ou encore le Let's dance. Et les artistes peuvent aussi être pris au piège ! En effet, en début d'émission, Arthur enverra un texto à une trentaine d'artistes pour participer au plus grand Speed Quiz de tous les temps. Qu'ils soient chez eux, au sport, au resto avec des amis... Pas de pass droit. Chacun aura une heure pour rejoindre le lieu de tournage.

Auprès de nos confrères du Parisien, Arthur se confie sur ce numéro anniversaire particulier. "Auparavant, toutes mes émissions étaient centrées autour de ma personne. Il fallait que je mette l'ambiance, qu'il s'agisse de 120 minutes de bonheur, À prendre ou à laisser... Avec les Enfants de la télé, j'ai commencé à être un peu passeur de plats, mais de gens en promo. Aujourd'hui, et depuis Ce soir avec Arthur sur Comédie, je prends un plaisir à voir des jeunes talents s'amuser, se félicite-t-il. J'ai la chance d'avoir réussi et je serais très content de pouvoir aider les autres à grandir plus vite. Et puis, j'ai 55 ans, c'est génial de les avoir autour de moi. Ce sont eux qui sont drôles et ça s'appelle Vendredi, tout est permis avec Arthur... C'est une escroquerie (il rit) !"

Célébrer les 10 ans de VTEP est une belle victoire pour l'amoureux de Mareva Galanter. Lui qui a salué Ary Abittan, accusé de viol, lors du tournage revient de loin. En effet, à l'époque, TF1 ne croyait pas en ce projet. "Dix ans après, nous sommes encore là. Certains numéros cartonnent, d'autres moins. Mais ça reste un rendez-vous. Et on s'équilibre avec les rediffusions", conclut Arthur, heureux et fier de son succès.