"Pourquoi ne le remercierais-je pas ?" : Ary Abittan accusé de viol, Arthur s'explique sur son hommage

Après une nuit particulière fin octobre 2021, Ary Abittan a été mis en examen pour viol. Une affaire qui indigne les téléspectateurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'il perd ses amis célèbres. Après Claude Lelouch, c'est au tour d'Arthur de s'exprimer sur son amitié avec le comédien de 47 ans. Dans les colonnes du Parisien, l'animateur évoque également ses succès comme ses déceptions sur petit écran.

Arthur a tourné une émission spéciale visant à célébrer le dixième anniversaire de son émission phare Vendredi tout est permis, diffusée sur TF1. Devant les caméras, il a alors pris la décision de saluer amicalement Ary Abittan. Il s'en explique : "Le tout premier décor penché, c'est Ary, Amelle Chahbi et Ramzy Bédia. Il a fait les plus belles années de VTEP. Il a participé à la création du programme. Pourquoi ne le remercierais-je pas au même titre que les autres ?"

Déjà tant d'années de succès pour Vendredi tout est permis. Et pourtant, au départ, la chaîne n'y croyait pas. "Dix ans après, nous sommes encore là. Certains numéros cartonnent, d'autres moins. Mais ça reste un rendez-vous, assure Arthur. Et on s'équilibre avec les rediffusions. Le quatrième passage d'un épisode a fait mieux que les trois précédents ! Et là, nous allons lancer une tournée de l'émission dans des salles en province avec TF1 et Live Nation."

Après l'échec de District Z, déjà de nouveaux projets pour Arthur

De quoi contre-balancer avec l'échec de District Z, une émission d'aventure avec des zombies et imaginée par son fils aîné Samuel. La deuxième saison a ainsi été déprogrammée après la diffusion de deux épisodes. "Ça n'a pas marché... du tout ! Ça reste une anomalie pour la chaîne comme pour moi, indique l'amoureux de Mareva Galanter. Nous sommes passés de 47 % à 17 % de parts de marché auprès des ménagères. Nous avons perdu 4 millions de téléspectateurs. On a essayé de comprendre." Un coup dur pour Arthur qui avoue avoir été "mal" en découvrant les audiences. "Je cicatrise vite parce que j'ai d'autres programmes. Mais, j'étais très triste pour les équipes. On a tous tellement travaillé que c'était difficile à vivre", se souvient-il.

Pas question pour Arthur de se décourager. Le charmant brun de 55 ans a des projets plein la tête ! "J'ai une nouvelle émission qui se tournera au printemps dont le nom de code est The Line-up, que nous développons avec les équipes de James Corden, l'animateur à l'origine de Carpool Karaoké", annonce-t-il. Et d'ajouter : "Plein de programmes arrivent. Notamment le prochain grand télécrochet qui s'appelle Avastars. C'est un peu The Voice qui rencontre le monde des avatars." Aussi, côté production, il a tourné Un flirt et une danse pour France 2 et fabrique Qui veut être mon associé ?, actuellement sur M6 et dont il est "très fier".