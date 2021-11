Ary Abittan accusé de viol : un "acte sexuel dégradant" en cause, nouvelles précisions sordides

Mais où en est l'affaire Ary Abittan ? Accusé de viol depuis le 31 octobre 2021, le comédien a passé quarante-huit heures en garde à vue et a été mis en examen. A quelques heures des fêtes d'Halloween, il aurait invité chez lui une jeune femme de 23 ans, avec laquelle il entretenait une relation épisodique, et lui aurait "imposé un acte sexuel dégradant et non consenti" selon le témoignage de la plaignante, relayé par le journal Le Parisien.

Les faits se seraient déroulés le soir du 30 au 31 octobre, au domicile d'Ary Abittan situé dans le 8e arrondissement de Paris. Divorcé, célibataire et père de trois filles, l'artiste aurait contacté cette "simple connaissance", employée d'une plateforme numérique, et aurait eu une première "relation sexuelle protégée" avant que les choses ne dérapent. "Pour pimenter la relation, le comédien aurait pris des initiatives qui n'auraient pas plu à sa jeune amie, pouvait-on déjà lire dans Le Point. Des relations sexuelles non conventionnelles entre homme et femme. Selon elle, Ary Abittan serait passé outre son refus, pourtant explicitement exprimé."

Un élément matériel saisi à son domicile

Les policier du premier district de la police judiciaire parisienne se sont saisis de l'enquête. Ary Abittan serait d'abord "tombé des nues", aurait expliqué qu'il avait même pris une douche avec la jeune femme, puis rejoint une soirée organisée par des amis... avant qu'il ne soit confronté à un élément matériel incriminant saisi à son domicile. L'acteur de 47 ans est censé débuter la tournée de Pour de vrai, son nouveau one man show, à partir du 18 décembre 2021 et ce jusqu'en 2023. Il est également à l'affiche du 3e volet de la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, qui sera projeté en France dès le mois de février prochain...

Ary Abittan reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.