Arthur et Mareva Galanter : le visage de leur fille Manava enfin dévoilé

Depuis quelques années et sa rencontre avec Mareva Galanter, Arthur Essebag a appris à faire passer sa vie de famille avant sa carrière ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps. Papa de trois enfants mais en vacances actuellement avec deux d'entre eux, l'homme de 55 ans a publié des stories et reels sur Instagram qui montrent le père attendri qu'il est.

C'est à l'étranger que l'animateur-producteur a choisi de passer quelques jours entre Noël et le jour de l'An. A en croire sa compagne qui a publié une photo d'une mosquée, la petite famille recomposée profite d'un séjour dans le pays d'Oman, situé entre Les Emirats Arabes Unis et le Yémen.

Samuel (24 ans), dont la maman est Léa Vigny, ne semble pas faire partie du voyage mais Aaron (12 ans), né de la relation passée entre Arthur et Caroline Nielsen et Manava (6 ans), fille de Mareva Galanter, oui. Et comme on le sait les trois enfants d'Arthur ont beau être nés de mères différentes, ils sont tous les trois très proches. Souvent ils se retrouvent et prennent la pose ensemble.

Lors de ce séjour à Oman, Aron et Manava s'amusent à se croiser en faisant la roue. Une mini vidéo publiée en story du compte Instagram d'Arthur, tout comme une photo du duo prêt à se baigner (Manava est adorable dans un maillot de bain rose). Mais le moment qui est capable de faire fondre la Toile c'est lorsque Manava fait un "photobomb" sur une publication de son papa. En réalité c'est une sorte de boomerang sur lequel on voit la petite fille embrasser son père. C'est mignon, oui, mais surtout c'est révélateur ! En effet, Manava, comme tous les enfants d'Arthur d'ailleurs, est toujours, normalement, immortalisée de dos afin de préserver son identité. Là, on voit son profil et ses traits fins. Un fait plus que rare. Elle semble être le parfait mélange de son père et de sa mère.

La seule fois où Manava a été aperçue c'est lorsqu'elle s'est incrustée dans un direct de son père pendant le confinement. Mais attention, elle tournait la tête et son papa plaçait judicieusement sa main devant son visage.