Arthur : Photos complices de ses enfants, "des escrocs" ! L'animateur "choqué"

Toute l'année, il alterne entre son rôle d'animateur et celui de producteur. Mais une fois la fin décembre venue, Arthur, Jacques Essebag de son vrai nom, souffle un coup ! En effet, les fêtes de Noël, c'est sacré et il les passe en famille. Sur les réseaux sociaux, la star de TF1 partage alors de tendres photos de ces instants avec ses enfants, de vrais petits escrocs à en croire ses dires !

Jeudi 23 décembre 2021, en story sur Instagram, Arthur publie une première photo de deux de ses enfants, Aaron, 12 ans et né de ses amours avec Caroline Nielsen, ainsi que la petite Manava, âgée de 6 ans et fille de la superbe Mareva Galanter, sa compagne actuelle. Le duo s'enlace et apparaît de dos face à un joli décor de verdure et palmiers, soleil au loin. La fillette prend la pose en t-shirt blanc, jogging rose et baskets assorties tandis que son frère apparaît tout en noir, du jean aux baskets en passant par la veste. "Bro & Sis'", écrit en légende Arthur, papa fier de sa progéniture. Puis, dans la foulée, une deuxième photo est partagée, toujours en story. Dessus, Manava, de dos, se la joue sirène les cheveux détachés et visiblement humides. En short blanc et top de maillot de bain, elle semble diriger son regard vers le grand bassin d'une piscine.