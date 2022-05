Arthur papa : Pied en pleine tête et nuit blanche, sa fille Manava lui mène la vie dure !

Il y a des problèmes qui veulent dire que tout va bien ! C'est Arthur qui en a fait la démonstration ce vendredi 6 mai 2022 sur l'une de ses publications Instagram où on le voit chahuté par sa fille. Une situation qui a empêché l'animateur de dormir mais qu'il n'échangerait contre rien au monde...

"Quand ma fille débarque dans la nuit et que je n'ose pas bouger de peur de la réveiller. Et que tu as un tournage dans la foulée de ta nuit blanche...Qui connaît ça ? Ma fille, Ma vie" a déclaré le présentateur de Vendredi tout est permis en légende d'une photo où il prend de pleine face le pied de sa petite Manava. "Vis ma vie de père" a-t-il conclu en hashtag avec un coeur rouge.

Bon nombre d'amis de la star de TF1 ont réagi. A commencer par Nikos et Florent Peyre qui se sont reconnus dans la publication de leur pote. "Pareil" et "tellement" ont-il lâché respectivement. Le comique Donel Jacksman en est même allé de sa vanne : "C'est l'histoire de ma vie ! Alors que je n'ai pas de fille, ni de tournage..." Mais c'est la réponse de sa compagne Mareva Galanter qui a le plus amusé les internautes. "On en parle ou pas que tu n'as rien entendu ?" a lâché l'ex Miss France hilare avec un emoji qui pleure de rire et le hashtag "vis ma vie de mère". Ambiance taquine entre les deux amoureux.