Mareva Galanter et Arthur : Vacances de rêve en famille avec leur fille Manava

Les vacances de Mareva Galanter et Arthur ont de quoi donner des envies d'évasion à leurs nombreux abonnés. Quand ils ne passent pas un peu de temps en Israël, c'est en Polynésie française, d'où est originaire l'ancienne Miss France, que le couple s'octroie des moments en amoureux et en famille avant, bien souvent, qu'Arthur, Jacques Essebag de son vrai nom, ne reprenne la route direction Paris pour des raisons professionnelles.

Malgré la distance qu'il doit parfois mettre entre lui, sa compagne depuis 2012 et leur fille Manava, Arthur n'en est pas moins un père présent et impliqué dans l'éducation et la vie de ses enfants. Également père de deux garçons, Samuel, 24 ans et Aaron, 12 ans, nés de précédentes relations, l'animateur a longtemps fait passer sa carrière avant tout le reste pour finalement réaliser que sa priorité était ailleurs : "Pendant longtemps, j'ai cru que mon bonheur passait par la réussite. Et puis, je me suis réveillé, je ne voyais pas grandir mes enfants. (...) Ma vie est désormais organisée en fonction du moment que je vais passer avec eux", confiait-il dans les colonnes de Paris Match en 2015. La famille, il n'y a que ça de vrai !