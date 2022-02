Arthur : Timide déclaration à Mareva Galanter pour son anniversaire

Arthur et Mareva Galanter sont en couple depuis 2012. Ils sont parents d'une fille, Manava, née le 5 août 2015 et âgée de 6 ans.

Manava est le premier enfant de Mareva Galanter et le troisième d'Arthur. Elle a deux grands (demi-)frères, Samuel et Aaron (24 et 12 ans), que Arthur a eus avec ses ex-compagnes Léa Vigny et Caroline Nielsen.

L'aînée, Samuel, s'est récemment fiancé à sa petite amie, Alice.