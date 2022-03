Mareva Galanter affiche sa belle complicité avec son compagnon Arthur pour son anniversaire

La pandémie de Covid-19, la situation en Ukraine, la mort de Jean-Pierre Pernaut : Arthur n'est pas vraiment d'humeur à faire la fête ! Il a quand même tenu à célébrer, respectueusement, son anniversaire. Sa compagne Mareva Galanter l'a également commémoré, en lui adressant une timide déclaration d'amour.

Mareva Galanter compte près de 79 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo ce jeudi 10 janvier 2022, jour de l'anniversaire de son compagnon Arthur. Le présentateur télé fête ses 55 ans a reçu pour l'occasion des centaines de messages.

"Joyeux anniversaire au seul et unique @arthur_officiel", écrit simplement Mareva en légende d'un portrait d'eux deux, en noir et blanc. En commentaire, des centaines de followers de l'ancienne Miss France se sont joints à elle pour adresser leurs voeux à Arthur. Arielle Dombasle et les autres ex-Miss France Chloé Mortaud et Malika Ménard ont réagi par emojis et exprimé leur admiration pour le couple.