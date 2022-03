Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : Claire Chazal, Anne-Claire Coudray... l'arrivée des people

Le 2 mars 2022, Nathalie Marquay et ses proches ont fait une terrible annonce : Jean-Pierre Pernaut est décédé à l'âge de 71 ans. Le journaliste très populaire souffrait d'un cancer du poumon et suivait des séances de radiothérapie pour tenter de se soigner. Malheureusement, son état s'est aggravé au début de l'année et son corps a lâché. Jean-Pierre Pernaut a même été opéré en urgence du coeur avant d'être placé dans le coma. Une ultime bataille qu'il n'a pas réussi à remporter. Ses obsèques ont eu lieu ce mercredi 9 mars 2022 à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Sa femme Nathalie Marquay était forcément très attendue avec ses enfants Lou (19 ans) et Tom (17 ans). Tout comme les deux premiers enfants de Jean-Pierre Pernaut, Julia (43 ans) et Olivier (41 ans), nés de sa relation avec son ex-femme Dominique Bonnet.

Mais c'est d'abord la famille télévisuelle de Jean-Pierre Pernaut qui a fait le déplacement. Et pour cause, en 33 ans de carrière passés sur TF1, à déjeuner avec les Français, le journaliste a eu le temps de croiser du monde. Les stars qui ont fait la renommée de la Une n'ont donc pas manqué l'occasion de lui rendre hommage une dernière fois, dont : Claire Chazal, Jean-Pierre Foucault, Evelyne Dhéliat, Laurence Ferrari, Anne-Claire Coudray, Denis Brogniart, Laurent Mariotte, Gilles Bouleau, Nikos Aliagas, Patrick Poivre d'Arvor, Laurent Delahousse, Harry Roselmack, David Pujadas, Christophe Dechavanne, Marie-Sophie Lacarrau...



D'autres personnalités ont également été vues à la Basilique parisienne, à savoir Michel Drucker, Karine Le Marchand, Lola Dubini, David Douillet et sa compagne, Valérie Bénaïm, Géraldine Maillet ou encore Sylvie Tellier, Isabelle Morini-Bosc, Delphine Wespiser, Élodie Gossuin, Sébastien Cauet, Bernard Montiel, Cyril Hanouna...

L'enterrement, juste après la cérémonie, se fera dans l'intimité.