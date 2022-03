Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay digne face au cercueil, images bouleversantes

Le 2 mars 2022 restera à jamais une triste date d'anniversaire pour Nathalie Marquay et ses enfants Lou (19 ans) et Tom, ainsi que pour Olivier et Julia (nés en 1981 et 1978 de l'ancien mariage de Jean-Pierre Pernaut avec Dominique Bonnet). Ce jour-là, l'ancien présentateur du JT de 13H TF1 est mort à l'âge de 71 ans. Deux ans après avoir vaincu un cancer de la prostate, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon au printemps dernier. Dans le plus grand secret, il s'était donc fait opérer en septembre dernier. Malheureusement, l'autre poumon a été touché, il a donc dû suivre des séances de radiothérapies, son état de santé ne lui permettant pas de subir une nouvelle intervention. Et en février dernier, c'est pour une opération à coeur ouvert qu'il est repassé sur le billard. Placé dans un coma profond à la suite de complications, il a finalement perdu la vie.

Après l'hommage célébré à la messe à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens (ville dans laquelle Jean-Pierre Pernaut est né), dimanche dernier, ce sont ses obsèques qui ont été célébrées ce mercredi 9 mars, à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. L'occasion pour ses proches de faire leurs adieux. Entourée, entre autres, de ses enfants, Nathalie Marquay est apparue, très émue et les traits du visage tirés. Après être sortie d'un véhicule, elle a pris dans les bras l'abbé qui célèbrera les obsèques. Celui-là même qui les a mariés en 2007. Elle est ensuite rentrée, digne, derrière le cercueil de son défunt mari.

C'est Nathalie Marquay qui avait annoncé la terrible nouvelle de sa mort à l'AFP en déclarant : "Le père de Tom, Lou, Olivier et Julia est décédé des suites de son cancer du poumon." Elle avait ensuite posté un carré noir, sans aucune légende, afin de partager sa tristesse. Le lendemain de la mort de Jean-Pierre Pernaut, c'est le visage marqué et la voix tremblante qu'elle est apparue dans le JT de 20H de TF1 pour partager sa peine. Elle avait tout d'abord expliqué qu'il s'était battu jusqu'à la fin et qu'il n'avait rien voulu lâcher, pour sa famille. Puis, après avoir rappelé l'acharné du travail qu'il était, Miss France 1987 a confié qu'elle aurait voulu davantage profiter de son regretté époux. "Il en voulait toujours plus, c'est pour ça qu'il ne voulait pas prendre sa retraite, mais moi je lui disais : 'Je veux que tu profites de nous. Les enfants sont grands, j'ai envie qu'on voyage tous les deux aussi, pas besoin d'attendre les vacances scolaires.' Voilà, on avait hâte d'être ensemble, de faire un vieux couple, d'être comme tout le monde. Mais Jean-Pierre n'est pas comme tout le monde", avait-elle notamment déclaré.

Malgré tout, le présentateur a pu se créer de magnifiques souvenirs avec sa famille. Comme leur dernier voyage, aux Maldives. Et jusqu'au bout, Nathalie Marquay a été à ses côtés dans les bons moments, comme les pires, ceux de ses maladies. Le couple filait le parfait amour depuis pas moins de vingt ans. C'est sur le plateau de Sans aucun doute que la belle brune de 54 ans a vu JPP pour la première fois, car il présentait l'émission. Séduite, elle a demandé son numéro au fils de Geneviève de Fontenay et a demandé à ce qu'il soit dans le jury de l'élection. Il a finalement fait le déplacement à la cérémonie de Miss France 2002 et la dame au chapeau a pris soin de les mettre à côté. Ils ont passé la soirée à rire et à discuter et depuis ce jour-là, ils ne se sont plus jamais quittés.