Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : Ce corbillard grand luxe pas choisi au hasard, un clin d'oeil à sa passion...

C'est toute la France qui est en deuil. Le 2 mars 2022, l'annonce de la mort de Jean-Pierre Pernaut en a attristé plus d'un. Une semaine plus tard, mercredi 9 mars 2022, des centaines d'anonymes ainsi que ses proches se sont retrouvés pour ses obsèques à la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris. Après une cérémonie riche en émotion, les très proches de l'ex-star du 13H de TF1 ont accompagné le cercueil jusqu'au corbillard. Une voiture d'ailleurs pas choisie au hasard...

Le corbillard de l'amoureux des régions est signé Maserati, modèle Ghibli plus précisément, et a été créé par le designer italien Ellena Autostrasformazioni, spécialiste des corbillards haut de gamme. Le véhicule s'étend sur 6,60 mètres de longueur avec à l'arrière un compartiment cercueil de 2,35 mètres de long et 0,95 mètre de haut. Ce compartiment allie matières nobles : acier inoxydable et cuir nautique. Une voiture ultra-luxueuse pour le dernier voyage de Jean-Pierre Pernaut... Et un joli clin d'oeil à sa passion. Rappelons que le journaliste était un fan inconditionnel de sport automobile et a même officié comme pilote sur le Trophée Andros pendant douze saisons ! Une passion transmise à son fils Olivier Pernaut, pilote professionnel.