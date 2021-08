Jean-Pierre Pernaut : Moment spécial avec son fils Olivier, réunion de famille !

Dimanche 29 août 2021 était un jour important pour Jean-Pierre Pernaut et ses proches. L'ancien présentateur du journal de 13 heures sur TF1 a célébré l'anniversaire de son fils Olivier Pernaut, né de ses amours avec son ex-femme Dominique Bonnet... en présence de son épouse actuelle Nathalie Marquay et de leur fille Lou Pernaut (18 ans). Quelques photos de l'événement ont été partagées sur les réseaux sociaux.

40 ans, ça se fête ! Pour l'occasion, Olivier Pernaut a eu droit à un superbe repas de famille. C'est entouré de ses proches que le pilote de métier a soufflé ses bougies, un quatre et un zéro posés sur un fraisier appétissant. Ce moment en famille s'est déroulé dans un jardin, peut-être celui de Jean-Pierre Pernaut, joliment décoré de ballons verts, dorés et blancs. Vêtu d'un jean et d'un pull gris, lunettes de vue vissées sur le nez, Olivier Pernaut a également eu la surprise de voir un food truck débarquer à la maison ! Privatisé pour ce jour spécial, le Happy Truck propose au clan Pernaut un buffet sucré et salé à base de cornets de frites, donuts ou encore cookies maison.

En story sur Instagram, Lou Pernaut a partagé une photo du gâteau d'anniversaire de son demi-frère, le fameux fraisier décoré de fruits rouges avec l'inscription "Joyeux anniversaire Olivier". De son côté, Nathalie Marquay a publié, toujours en story sur le réseau social de partage d'images, des images du roi de la fête soufflant ses bougies. Aussi, la jolie brune, Miss France 1987, dévoile une jolie photo de famille. Elle prend la pose avec son amoureux Jean-Pierre Pernaut et leur fille Lou Pernaut. Un joli moment !