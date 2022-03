Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : Sa fille Lou et son amoureux Arthur, couple soudé face au cercueil...

Jean-Pierre Pernaut est mort le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. Après son cancer de la prostate déclaré en 2018, l'ex-star du 13H de TF1 s'est battu contre un cancer du poumon – le droit ayant été guéri avec succès mais le gauche, lui aussi touché, était inopérable. C'est à la suite d'une opération à coeur ouvert, réalisée dans le plus grand secret, que Jean-Pierre Pernaut a été placé dans un coma profond avant de finalement perdre la vie. Ce mercredi 9 mars, une semaine après la disparition de JPP, ses proches se réunissent pour lui rendre un bel hommage lors de ses obsèques à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris.

Son épouse et désormais veuve Nathalie Marquay ainsi que leurs deux enfants, Lou (19 ans) et Tom (18 ans), sont présents. Tous se sont affichés attristés par la mort du regretté Jean-Pierre Pernaut, notamment sa fille. En effet, après une cérémonie riche en émotion qui a duré plus de deux heures et au cours de laquelle Tom a tenu un discours bouleversant, les proches du défunt ont accompagné la sortie du cercueil. D'abord proche de sa mère Nathalie Marquay, qui s'est montrée digne, Lou Pernaut a par la suite retrouvé son amoureux Arthur. Le grand blond s'est montré d'un réel soutien pour la jeune brune. Dans un premier temps en retrait, il a fini par rejoindre sa belle avant de lui donner la main.

Après l'annonce de la disparition, Lou Pernaut avait pris la parole, témoignant sa peine et sa douleur. "Merci à tous pour votre amour. On reste en famille pour le moment. Profitez de vos proches et dites leur que vous les aimez", avait-elle écrit sur TikTok. De son côté, Nathalie Marquay s'était également exprimée. C'est au 20H de TF1 qu'elle a choisi de livrer ses premiers mots. L'occasion pour elle de révéler sa discussion autour de la mort après les obsèques de Johnny Hallyday, événement couvert par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. "Quand il est rentré à la maison, je lui ai dit : 'Tu te rends compte chéri ? Quand toi tu vas mourir, comment je vais gérer, ça va être chiant pour moi, ça va être horrible, ça va être insupportable pour moi !' Et il m'a dit 'Non mais t'inquiète pas, comme je serais plus à TF1, tout le monde va m'oublier'", avait-elle raconté. Il avait finalement vu tout faux. "Chéri, si tu m'entends, les gens t'aiment toujours, les gens sont toujours fidèles !", avait ajouté l'ancienne Miss France.

Elle avait révélé que Jean-Pierre Pernaut était fatigué ces derniers mois. Il n'était d'ailleurs pas apparu à l'antenne de LCI, où il présentait son émission Jean-Pierre et vous, depuis le 17 décembre 2021. "Bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve à rentrée", avait-il lâché à l'antenne. Pas de retrouvailles, finalement, avec ses fidèles téléspectateurs...